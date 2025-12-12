غبیشاوی: دشمن تلاش دارد مردم را دچار یأس و ناامیدی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته آبادان در مصلای نماز این شهر اظهار کرد: ملت ایران با بصیرت و آگاهی در برابر توطئه‌های دشمن ایستاده است، اما دشمن همچنان می‌کوشد با ایجاد یأس و ناامیدی، مردم را از مسیر خود منحرف کند.

وی با بیان اینکه دشمن در جنگ ۱۲ روزه شکست خورد و به هیچ یک از اهداف طراحی‌شده خود نرسید، گفت: در آن جنگ، دشمن برنامه داشت مردم را به خیابان‌ها کشانده و نسبت به نظام بدبین کند، اما ناکام ماند و اکنون به تفرقه‌افکنی روی آورده است.

خطیب جمعه آبادان با اشاره به آغاز بارندگی در کشور افزود: امیدواریم این بارش‌ها ادامه داشته باشد تا خشکسالی از سطح کشور رخت بربندد. وی تأکید کرد: فصل بارندگی باید مدیریت شود، زیرا با نخستین بارش برخی معابر و خیابان‌ها دچار آبگرفتگی شدند و تردد برای شهروندان دشوار شد.

وی ادامه داد: هرچند نیروهای خدماتی در بارندگی اخیر مشغول فعالیت بودند، اما انتظار می‌رود در بارش‌های بعدی شاهد چنین مشکلاتی نباشیم.

امام جمعه آبادان در بخش دیگری از سخنان خود جایگاه زن در اسلام را والا دانست و گفت: فرهنگ غرب بر اساس زن‌ستیزی بنا شده و زن را به ابزاری برای منفعت و رشد اقتصادی تبدیل کرده است، در حالی که اسلام زن را موجودی ارزشمند و تاریخ‌ساز معرفی می‌کند.

وی با اشاره به حضرت زهرا (س) افزود: ایشان با شمشیر زبان و بیان جهاد کردند و امروز نیز ما در جنگ فکری و اعتقادی قرار داریم؛ دشمن با فن بیان به دنبال گمراه کردن زنان و دختران ماست.

غبیشاوی در پایان تأکید کرد: زنان باید حضرت زهرا (س) را الگو قرار دهند، چرا که دشمن همان‌طور که در جنگ سخت آسیب‌پذیر است، در حوزه فکری و اعتقادی نیز آسیب‌پذیر خواهد بود.