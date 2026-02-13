ابراهیمی: حضور گسترده مردم در ۲۲ بهمن مانور اقتدار انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی درخطیه های این هفته زرندیه اظهار کرد: حضور گسترده و باشکوه ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن جلوه‌ای از اقتدار، بصیرت و وفاداری مردم به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی بود.



وی افزود: حضور ملت بزرگ، هوشیار و همیشه در صحنه جمهوری اسلامی ایران در این روزهای حساس و سرنوشت‌ساز، مانوری عظیم از شکوه، وحدت و قدرت ملت مسلمان ایران در برابر دشمنان و بدخواهان نظام است.



امام جمعه زرندیه با بیان اینکه این حضور دشمن‌شکن پاسخی قاطع و کوبنده به یاوه‌گویی‌ها و مواضع مداخله‌جویانه رئیس‌جمهور آمریکا است، افزود: ملت ایران با این حضور معنادار، کم‌نظیر و حماسی نشان داد که از تهدیدها، فشارها و تحریم‌های بیگانگان جنگ‌افروز هیچ‌گونه ترس و واهمه‌ای به دل راه نمی‌دهد و با اتکا به ایمان، وحدت و رهبری حکیمانه، مسیر عزت و استقلال را با قدرت ادامه خواهد داد.



امام جمعه زرندیه تصریح کرد: مردم ایران اسلامی در طول بیش از چهار دهه گذشته ثابت کرده‌اند که در بزنگاه‌های حساس تاریخی، همواره با بصیرت و آگاهی در صحنه حضور داشته و توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند.



وی ادامه داد: دشمنان انقلاب اسلامی بر این باور بودند که با جنگ روانی، تحریم‌های ظالمانه و تهدیدهای مکرر می‌توانند ملت ایران را از آرمان‌های خود منصرف کنند، اما حضور میلیونی مردم در سراسر کشور نشان داد که پیوند امت و ولایت ناگسستنی است.

حجت‌الاسلام ابراهیمی با تأکید بر اینکه رئیس‌جمهور یاوه‌سرای آمریکا باید بداند ملت ایران ملتی تاریخ‌ساز و مقاوم است، اظهار کرد: ملتی که پس از گذشت نزدیک به نیم‌قرن از پیروزی انقلاب، چنین حماسه باشکوهی را رقم می‌زند، همان فرزندان فاتح خیبر، امیرالمؤمنین علی (ع) هستند.



وی تاکید کرد: مسئولان باید قدردان این حضور عظیم باشند و با تلاش مضاعف در جهت رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گام بردارند تا این سرمایه عظیم اجتماعی بیش از پیش تقویت شود.