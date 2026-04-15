صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در گیلان؛ باران و تگرگ در راه است

محمد دادرس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت سامانه ناپایدار در منطقه است.

وی افزود: بر این اساس و مطابق هشدار سطح زرد، شرایط برای ابرناکی و مه‌آلود بودن هوا، بارندگی در بعضی نقاط، وزش باد، رعد و برق و احتمال تگرگ فراهم است.

مدیرکل هواشناسی گیلان تصریح کرد: طی امروز با فعالیت جریانات ناپایدار، افزایش ابر و مه‌آلود شدن هوا، بارندگی، رعد و برق و احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

دادرس در پایان خاطرنشان کرد: از اواخر وقت چهارشنبه تا اوایل هفته آینده، با استقرار جوی غالباً پایدار، کاهش ابر، وزش باد، روند افزایش دما و همچنین وقوع بارش‌های فصلی پراکنده دور از انتظار نیست.