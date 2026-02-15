اعلام جزئیات واگذاری سهام سایپا به زودی

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت امروز در حاشیه آیین طرح ملی نوسازی ناوگان تاکسی های فرسوده در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت واگذاری سایپا اظهار کرد: قیمت‌گذاری سهام شرکت های وابسته به سایپا انجام و ارزش‌گذاری صورت گرفته است؛ هفته گذشته نیز این اطلاعات در بورس بارگذاری شد و به زودی پس از طی روال قانونی، تعیین تکلیف می‌شود.

وی در خصوص به روز رسانی گواهی های اسقاط خودرو گفت: جلسه های مختلفی در این زمینه برگزار شده و اقدامات نهایی صورت گرفته است.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عنوان کرد: در آینده گواهی های اسقاط متناسب با قیمت روز خودروها اعلام می شود.

به گفته وی، بر اساس آمارهای ثبت‌شده در سامانه‌ها، فرآیند اسقاط حدود ۱۹۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و خودرو در کشور صورت گرفته است.