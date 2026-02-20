واریز بیش از ۱۰۸ میلیارد ریال عواید طرح کولبری به مرزنشینان نیمروز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بامری فرماندار شهرستان نیمروز گفت: در بهمن‌ماه سال جاری به هر یک از مرزنشینان مشمول طرح کولبری (۴ هزار و ۲۸۹ نفر) مبلغ ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان اختصاص یافت که مجموع پرداختی‌ها را به رقمی بالغ بر ۱۰۸ میلیارد ریال رساند.

وی با اشاره به روند اجرای پرداخت‌ها اظهار داشت: در ماه جاری علاوه بر افزایش تعداد افراد بهره‌مند نسبت به دوره‌های گذشته، نظارت و حساسیت ویژه‌ای در فرآیند پرداخت‌ها اعمال شده است تا تمامی مرزنشینان تأییدشده، عواید خود را به‌صورت کامل دریافت کنند.

بامری افزود: تأییدیه نهایی کارگزاری‌ها تنها پس از اطمینان از واریز وجه به حساب مرزنشینان صادر می‌شود و تلاش شده است حتی یک نفر از افراد مشمول، بدون دریافت مبلغ واریزی ، کارگزاری مربوطه در فهرست تأییدیه نهایی قرار نگیرد.

وی بیان کرد: طرح کولبری با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان، ساماندهی فعالیت‌های مرزی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی اجرا می‌شود و مرزنشینان فعال در چارچوب ضوابط تعیین‌شده از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.