سوال روز دوم مسابقه « زندگی با آیه ها » در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز دوم مسابقه «زندگی با آیه ها » ویژه ماه مبارک رمضان در استان کرمان به شرح ذیل اعلام شد.

مفهوم آیه ۲۵۰سوره بقره (رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ) در کدام گزینه بیان شده است؟



۱. دنیا و آخرت از آن خداست



۲. دعا جهت افزایش صبر و ثبات قدم



۳. رعایت انصاف



۴. پرهیز از اسراف



شما می‌توانید عدد گزینه صحیح را به ۳۰۰۰۲۶۱۱ ارسال نموده و در قرعه کشی روزانه ما شرکت کنید.



هر روز به ۵ نفر از شرکت کنندگان ۵۰۰ هزار تومان تقدیم می‌شود.