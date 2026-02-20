به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در قزوین آغاز شده و علاقه‌مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

پیام اصلی آیه «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» (بقره/۴۵) کدام است؟

۱- بازگشت تنهایی تمام اعمال انسان به خود او

۲- درخواست کمک از خداوند از طریق صبوری و برپایی نماز

۳- پرهیز از اطاعت کافران و جهاد بزرگ با آنها

۴- اعلان بی‌نیازی از غیر خداوند و تکیه بر قدرت او

علاقمندان جهت شرکت در مسابقه، می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۸۹، پیامک کنند.

فرصت شرکت در مسابقه هر روز، تا ساعت ۲۴ همان روز است.

برندگان روز دوم:

09190009667خانم منصوره نوروزی آوج

09100004485 آقای معراج باقری از آوج

09300006488 خانم سعیده رحمتی زاده از بوئین زهرا

09190004385 آقای مجتبی کاظم خانلو از قزوین

09190005144 آقای رضا محمدی از قزوین

09930008365 خانم فاطمه قهرمان زاده از تاکستان

09190008027 خانم سمیرا علیاری از آوج

09300004663 آقای جعفر کریمیان از قزوین

09120003498 آقای اسحاق یوسفی از قزوین

