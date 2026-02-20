به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیهها» در قزوین آغاز شده و علاقهمندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیهها میتوانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیهها شرکت کنند.
پیام اصلی آیه «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» (بقره/۴۵) کدام است؟
۱- بازگشت تنهایی تمام اعمال انسان به خود او
۲- درخواست کمک از خداوند از طریق صبوری و برپایی نماز
۳- پرهیز از اطاعت کافران و جهاد بزرگ با آنها
۴- اعلان بینیازی از غیر خداوند و تکیه بر قدرت او
علاقمندان جهت شرکت در مسابقه، میتوانند عدد گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۸۹، پیامک کنند.
فرصت شرکت در مسابقه هر روز، تا ساعت ۲۴ همان روز است.
برندگان روز دوم:
09190009667خانم منصوره نوروزی آوج
09100004485 آقای معراج باقری از آوج
09300006488 خانم سعیده رحمتی زاده از بوئین زهرا
09190004385 آقای مجتبی کاظم خانلو از قزوین
09190005144 آقای رضا محمدی از قزوین
09930008365 خانم فاطمه قهرمان زاده از تاکستان
09190008027 خانم سمیرا علیاری از آوج
09300004663 آقای جعفر کریمیان از قزوین
09120003498 آقای اسحاق یوسفی از قزوین
