۶۷۵ پرونده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در خوی رسیدگی شد

حبیب الله علیلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تشکیل کارگروه پیشگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز و همکاری دستگاههای مرتبط، روند رسیدگی به پروندهها سرعت گرفته است.
وی بیان کرد: از مجموع پروندههای مشمول تبصره ۲ ماده ۱۰، ۷۳ فقره از مردادماه امسال اجرا شده و ۱۰۰ فقره دیگر در مرحله اقدام قانونی قرار دارد.
علیلو ادامه داد: از ۲۳۷ پرونده مشمول ماده ۳ قانون حفظ کاربری نیز تاکنون ۸۰ فقره در دادگاه رسیدگی یا مختومه شده و ۳۰ فقره در کمیسیون قیمتگذاری بررسی شده است.
مدیر جهاد کشاورزی خوی گفت: ۲۶۵ پرونده نیز به دلیل قدمت اعیانی، داشتن مجوز، احداث قبل از قانون از شمول برخورد خارج شدهاند.
به گفته وی، برای ۶۰ پرونده جدید نیز فرمهای اخطاریه تکمیل شده و این پروندهها در شرف ارسال به دادگاه قرار دارند.
علیلو تأکید کرد: حفظ اراضی کشاورزی خط قرمز جهاد کشاورزی است و اجازه نخواهیم داد ساختوسازهای غیرمجاز اراضی زراعی و باغی شهرستان را تهدید کند.
