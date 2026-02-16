۱۰۸ درصد برنامه زکات در استان زنجان محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشن سرشت در جلسه شورای زکات از تحقق ۱۰۸ درصدی برنامه جمع‌آوری زکات در سال جاری خبر داد و گفت: تا پایان ۱۱ ماهه امسال ۷۹ میلیارد تومان زکات در استان جمع‌آوری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی امسال ۷۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، افزود: در ۱۰ ماهه نخست سال ۷۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان زکات جمع‌آوری شد و با احتساب عملکرد بهمن‌ماه، این رقم به ۷۹ میلیارد تومان رسید.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با بیان اینکه این میزان زکات در سرفصل‌های زکات واجب، مستحبی، فطریه و کفارات نقدی و غیرنقدی هزینه شده است، تصریح کرد: وجوه جمع‌آوری شده با نگاه عدالت‌محور و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به بخشی از خدمات ارائه شده از محل زکات گفت: در حال حاضر ۹ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز، ۱۹ هزار و ۷۵۰ سالمند و ۱۷ هزار و ۶۰۰ خانوار زن سرپرست خانوار از خدمات امداد بهره‌مند هستند. همچنین ۱۹۲ خانوار زندانیان نیز تحت حمایت قرار دارند.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان از توانمندسازی ۸۵۰ خانوار از محل اجرای طرح‌های اشتغال در سال جاری خبر داد و افزود: این طرح‌ها با همکاری بانک‌های عامل اجرا شده و هدف آن تبدیل خانواده‌های تحت حمایت به خانواده‌های خودکفا و مستقل است.

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه زکات، پیشنهاد نامگذاری هفته‌ای به عنوان «هفته زکات» در تقویم رسمی کشور، برگزاری همایش کشوری زکات، تشکیل بانک اطلاعاتی ملی زکات و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی و فضای مجازی برای ترویج این فریضه الهی را مطرح کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان همچنین خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل فرآیند جمع‌آوری زکات فطریه در ایام عید سعید فطر شد و گفت: هماهنگی با دهیاران، ائمه جمعه، بانک‌ها، نیروی انتظامی و اتحادیه نانوایان برای استقرار پایگاه‌ها و تسریع در پرداخت وجوه جمع‌آوری شده به نیازمندان در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به تعامل مطلوب با اداره‌کل بهزیستی استان اظهار کرد: بر اساس تفاهم انجام شده، زکات فطریه جمع‌آوری شده بین مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تقسیم می‌شود و هماهنگی‌های لازم برای افزایش هم‌افزایی در خدمت‌رسانی به جامعه هدف ادامه خواهد داشت.