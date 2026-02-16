به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، در میان تولیدات جدید شبکه نسیم، برنامه‌های «پریزاد»، «نفیس اذانگاهی»، «بی‌انتها»، «صحن آزادی» و «بی‌حاشیه» قرار دارند که هر یک با ساختار و محتوایی متفاوت، به موضوعات معنوی، اجتماعی و فرهنگی ماه رمضان می‌پردازند.

همچنین برنامه‌های «چهل‌تیکه» و «ماندنی‌ها» نیز در جدول پخش این ایام جانمایی شده‌اند و شبکه نسیم در ماه مهمانی خدا می‌کوشد با ارائه ترکیبی از برنامه‌های گفتگومحور و سرگرم‌کننده، فضایی شاداب و در عین حال معنوی را برای بینندگان خود فراهم سازد.

«پریزاد» رد پای زندگی

برنامه تولیدی «پریزاد» به تهیه‌کنندگی محمد فواد صفاریان‌پور و علی زارعان و با اجرای محمدرضا شهیدی‌فرد، در ایام ماه مبارک رمضان از پنجشنبه ۳۰ بهمن ماه ساعت ۲۳ در ۳۰ قسمت از شبکه نسیم روی آنتن می‌رود.

«پریزاد» روایتی از زندگی مردمان یک دیار است؛ انسان‌هایی با قصه‌های واقعی و شنیدنی که با حضور در این برنامه، رد پای زندگی، امید و تجربه‌های زیسته خود را با مخاطبان به اشتراک می‌گذارند.

بی حاشیه باش

برنامه تولیدی «بی‌حاشیه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سعید مظاهری و با اجرای مهدی صبایی، در ماه مبارک رمضان هر شب ساعت ۲۱ از شبکه نسیم روی آنتن می‌رود. در این برنامه سه بازیگر کمدین نیز حضور دارند و فضای متفاوتی را برای مخاطبان رقم می‌زند.

«بی‌حاشیه» یک برنامه طنز ترکیبی با رویکردی اجتماعی است که در آن از روحانیونی دعوت می‌شود که در مسیر تبلیغ دینی از عنصر طنز بهره می‌برند و تلاش دارند مفاهیم ارزشی را با زبانی شیرین و جذاب بیان کنند.

این برنامه در سه آیتم اصلی تولید شده است: استندآپ کمدی با حضور سیدمحسن هاشمی، سیدامین زهرایی و محمدمهدی رضایی، گفتگو با مهمانانی از جامعه روحانیت، و بخش خاطره‌بازی با موضوع مسائل و دغدغه‌های رایج اجتماعی

نفیس اذانگاهی ویژه سحر و افطار

ویژه‌برنامه «نفیس اذانگاهی» در ایام سحر و افطار از شبکه نسیم پخش می‌شود. این برنامه به تهیه‌کنندگی پرهام عمرانی و با اجرای سید محمدرضا حسینیان در فضای فرهنگی و تاریخی کتابخانه و موزه ملی ملک روی آنتن می‌رود.

«نفیس اذانگاهی» از پنجشنبه ۳۰ بهمن ماه، هر شب پیش از اذان مغرب و در ساعت ۱۷:۵۰ و پیش از سحر ساعت ۵ صبح با محوریت معرفی نسخه‌های خطی قرآن کریم، به بررسی و معرفی آثار ارزشمند قرآنی می‌پردازد. در این برنامه، ضمن معرفی نفایس موجود در گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک، مهمانان حاضر این برنامه درباره آیات قرآن کریم و مفاهیم معنوی و تفسیری آن به گفتگو می‌نشینند.

برنامه «بی‌انتها» در ششمین فصل خود، هر شب ساعت ۱۸:۳۰ و ۵:۳۰ صبح روز بعد از شبکه نسیم روی آنتن می‌رود. این برنامه به تهیه‌کنندگی بهراد رحمانی، سردبیری حامد خاکی و با اجرای فاطمه افشاریان و فاطمه محمدی‌فر تولید شده است.

«بی‌انتها» با رویکردی گفتگومحور، میزبان مهمانان ویژه در حوزه موفقیت بوده و روایتگر قصه‌های متفاوت و الهام‌بخش است. اجراهای هنری در «سکوی اجرای برنامه» و همچنین ویدئوکست «قصه روز» از جمله بخش‌های شاخص این فصل به شمار می‌آیند.

از دور به تو سلام

ویژه‌برنامه «صحن آزادی» از پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه نسیم روی آنتن می‌رود. این برنامه به تهیه‌کنندگی و اجرای پرهام عمرانی تولید شده است.

«صحن آزادی» با محوریت پویش آزادی زنان زندانی جرایم غیرعمد، همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، به انعکاس جلوه‌هایی از همدلی و مشارکت مردمی می‌پردازد. همچنین این برنامه با تمرکز بر آرامش شب‌های حرم مطهر رضوی در ساعت ۲۰، سلام و عرض ارادت زائران از راه دور و نزدیک به امام رضا(ع) و روایت زندگی مردم در ماه مبارک رمضان، فضایی معنوی و اجتماعی را برای مخاطبان فراهم می‌کند.

این برنامه تلاش دارد با پیوند مفاهیم همدلی، معنویت و روایت‌های مردمی، حال‌وهوای شب‌های رمضانی را برای بینندگان بازتاب دهد.

همچنین برنامه «ماندنی ها» شنبه تا دوشنبه ساعت ۲۲ و «چهل تیکه» سه شنبه تا جمعه همین ساعت از شبکه نسیم پخش می شوند.