شناسایی ۱۴۹ هزار قلم فرآورده غذایی تقلبی و غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۳۲ هزار مورد بازرسی در حوزه قاچاق انجام شده و در نتیجه آن، نزدیک به ۱۹ هزار تُن انواع کالاهای غذایی و آشامیدنی غیرمجاز و تقلبی توقیف شده است.

وی افزود: بازرسی‌ها در سطوح مختلف تولید، انبارها، شبکه توزیع و سطح عرضه به‌صورت هدفمند و بر اساس تحلیل ریسک انجام شده و تمرکز اصلی بر شناسایی کالاهای پرخطر، فاقد مجوز و دارای برچسب‌های جعلی بوده است.

سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو، با اشاره به نتایج اقدامات قانونی تصریح کرد: در این بازه زمانی ۲ هزار و ۵۷۴ پروانه ساخت ابطال و بیش از یک‌هزار واحد متخلف یا مسئول فنی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند که نشان‌دهنده جدیت سازمان در برخورد با تخلفات تهدیدکننده سلامت عمومی است.

وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو در کنار برخوردهای قانونی، اصلاح فرایندها و پیشگیری از بروز تخلف را به‌عنوان یک راهبرد اصلی دنبال می‌کند تا از تکرار تخلفات در زنجیره تأمین مواد غذایی جلوگیری شود.

مهرزادی، رسیدگی به بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ شکایت مردمی را از دیگر اقدامات این دوره عنوان کرد و گفت: مشارکت مردم و گزارش‌های مردمی نقش مؤثری در شناسایی سریع تخلفات و ارتقای ایمنی و سلامت مواد غذایی دارد.