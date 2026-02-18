امامی یگانه:ساختمان هیأت فوتبال استان اردبیل از لیست فروش خارج شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امامی یگانه اظهار کرد: پیرو مطالبه جدی جامعه و طرفداران ورزش، به ویژه فوتبال، ساختمان هیأت فوتبال استان از لیست فروش خارج شده و به هیچ عنوان به فروش نخواهد رسید.

وی افزود: به مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز دستور ویژه‌ای صادر شده تا اطمینان حاصل شود که این ساختمان طبق روال قبلی و با هدف حمایت از جامعه فوتبال، در اختیار این نهاد قرار گیرد ومدیرکل ورزش وجوانان استان هم باید نسبت به این امر اقدامات لازم را انجام دهد.

استاندار اردبیل گفت: این تصمیم در راستای حمایت از زیرساخت‌های ورزشی و رفع دغدغه‌های جامعه فوتبال استان اردبیل اتخاذ شده واداره کل ورزش جوانان استان باید ظرف چند روز آینده آگهی مزایده منتشر شده را اصلاح و ساختمان هیات فوتبال را از لیست فروش خارج نماید.