حجتالاسلام محمد عبدالرحیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال برنامههای متنوع فرهنگی و قرآنی در سطح ورامین برگزار میشود و روز جمعه به مناسبت اولین جمعه ماه رمضان مراسم ویژهای در حسینیه منطقه خیرآباد با حضور استاد ابوالقاسمی، قاری مطرح کشوری، برگزار خواهد شد.
وی افزود: نُه نشست تخصصی برای گروههای مختلف شامل دختران، پسران، مداحان و هیئتداران، علما و طلاب، جامعه قرآنی، ورزشکاران و قهرمانان، خبرنگاران و فعالان رسانهای پیشبینی شده است. در این نشستها سخنرانان کشوری از جمله حاج آقای عریزاوی، قائم مقام سازمان، حاج آقای حقانی، مشاور ویژه فرهنگی سازمان، آیتالله ابوالقاسمی دولابی، عضو سابق خبرگان رهبری و آقای منان رییسی حضور خواهند داشت.
مدیر تبلیغات اسلامی ورامین گفت: همزمان با نماز ظهر و عصر در مصلا صاحبالزمان مراسم تفسیر قرآن برگزار میشود و بعد از نماز نیز برنامه مناجاتخوانی در دهه اول رمضان با حضور مداحان و سخنرانان منطقهای در امامزاده زید ابوالحسن برپا خواهد شد.
وی درباره مسابقات قرآنی ویژه دانشآموزان توضیح داد: دانشآموزانی که آیههای کتابچههای «زندگی با آیهها» را حفظ کنند، نفری یک میلیون تومان هدیه دریافت خواهند کرد. همچنین با همکاری شهرداری، سطح شهر با بنرها و تراکتهای ماه رمضانی آراسته خواهد شد.
عبدالرحیمی در پایان تاکید کرد: محافل قرآنی در خانهها، حسینیهها و مساجد فعال ورامین برگزار میشود و هر شب کرسی طلاوت با حضور قاریان منطقه برگزار خواهد شد تا مردم شهرستان از فضایی معنوی و قرآنی بهرهمند شوند.
