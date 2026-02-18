به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه سه شنبه در یادواره شهدای طلاب و روحانیون شهرستان گرمسار بیان کرد: شهدای طلاب و روحانیون از پاک‌ترین و صادق‌ترین فرزندان این سرزمین بودند که هم در مسیر علم و تهذیب و هم در میدان جهاد و دفاع از کشور، پیشگامانه ایفای نقش کردند.

وی با اشاره به ساده‌زیستی و خاستگاه مردمی این شهدا افزود: شهدا عمدتاً از خانواده‌های زحمتکش و کم‌ادعا برخاسته بودند و بدون هیچ‌گونه توقع و چشم‌داشتی، مسئولیت‌های سنگین جبهه و حتی فرماندهی را پذیرفتند و در نهایت با نثار جان خود، بالاترین درجه ایثار را به نمایش گذاشتند.

فرماندار گرمسار با تأکید بر ضرورت صیانت از ارزش‌های دفاع مقدس تصریح کرد: امروز هرگونه تردیدافکنی یا کم‌رنگ جلوه‌دادن فداکاری شهدا، ظلمی آشکار به تاریخ انقلاب اسلامی است. اگر ایثار و جانفشانی این شهدا نبود، استقلال، امنیت و عزت امروز کشور تحقق نمی‌یافت.

همتی ادامه داد: برای حفظ خاک این سرزمین، خون پاک شهیدان ریخته شده است و همه ما، به‌ویژه مسئولان، وظیفه داریم با خدمت صادقانه، پایبندی به قانون و پاسخ‌گویی شفاف به مردم، امانت‌دار آرمان‌های شهدا باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هیچ اقدام و تلاشی قادر به جبران زحمات و فداکاری‌های شهدا نیست، اما می‌توان با عمل به وظایف، حفظ وحدت و تقویت سرمایه اجتماعی، مسیر و آرمان‌های والای آنان را ادامه داد.