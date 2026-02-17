تامین ۲۵ درصد از انرژی مصرفی دانشگاه تربیت مدرس با پنل خورشیدی

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین همایش دانشگاه سبز، در روز سه شنبه با حضور، وزیر علوم و شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست کشور مقامات دانشگاهیان با محوریت محیطزیست به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
در این رویداد، دستاوردها و اقدامات دانشگاههای سراسر کشور طی ۱۷ سال گذشته در حوزههای مرتبط با محیطزیست ارائه و راهکارهایی برای آینده این حوزه بررسی خواهد شد.
یوسف حجت رئیس دانشگاه تربیت مدرس در حاشیه این برنامه جمع خبرنگاران بیان کرد: اگرچه دانشگاه تربیت مدرس میزبان این همایش است، اما فعالیتها و تجربیات تمامی دانشگاههای کشور در زمینههای مختلف زیستمحیطی در این برنامه مطرح میشود.
کاهش مصرف آب و توسعه بازچرخانی
وی توضیح داد: یکی از محورهای مهم اقدامات دانشگاهها، مدیریت مصرف آب در فضای سبز است. با توجه به بحران کمآبی، بسیاری از دانشگاهها توانستهاند مصرف آب را به شکل قابل توجهی کاهش دهند. استفاده از سیستمهای بازچرخانی آب و تصفیه فاضلاب برای تأمین آب فضای سبز، از جمله راهکارهای اجرایی در این زمینه بوده است.
تفکیک و کاهش پسماند
حجت اظهار کرد: موضوع تفکیک و کاهش پسماند نیز از دیگر محورهای مورد توجه دانشگاههاست. در دانشگاه تربیت مدرس، پسماندهای مختلف بهصورت تفکیکشده جمعآوری میشود و سالهاست جداسازی اقلامی مانند درِ بطریها و باتریها بهطور مستقل انجام میگیرد. این اقدامات در راستای کاهش اثرات زیستمحیطی و ترویج فرهنگ مدیریت پسماند صورت گرفته است.
تأمین ۲۵ درصد انرژی با پنلهای خورشیدی
رئیس دانشگاه تربیت مدرس توضیح داد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه نصب پنلهای خورشیدی، از دیگر برنامههای شاخص دانشگاههاست. در دانشگاه تربیت مدرس طی یک سال اخیر ۸۰۰ کیلووات پنل خورشیدی نصب شده که معادل حدود ۲۵ درصد از انرژی مصرفی این دانشگاه را تأمین میکند. سایر دانشگاههای کشور نیز در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام دادهاند.
تمرکز بر بهینهسازی موتورخانهها و سیستمهای گرمایشی
وی همچنین تاکید کرد: در جمعبندی این همایش، موضوع معاینه فنی موتورخانهها و بهینهسازی سیستمهای سرمایش و گرمایش ساختمانها مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت. به گفته مسئولان، در برخی موارد مصرف بیش از حد انرژی در موتورخانهها و تنظیم نبودن سیستمهای گرمایشی باعث اتلاف انرژی میشود؛ موضوعی که نیازمند برنامهریزی و تفاهم مشترک برای اصلاح و بهینهسازی است.
ضرورت حمایت دولت و نهادهای مرتبط
حجت بر ضرورت حمایت بیشتر دولت، سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد و گفت: دانشگاهها بهعنوان الگوی جامعه و محیطی آزمایشگاهی برای اجرای راهکارهای نوین، میتوانند نمونه موفقی از مدیریت پایدار منابع ارائه دهند.
وی اظهار کرد: اگرچه تاکنون حمایتهایی صورت گرفته و دانشگاهها توانستهاند اقدامات مؤثری انجام دهند، اما انتظار میرود با افزایش پشتیبانیهای مالی و اجرایی، این دستاوردها توسعه یافته و به الگویی فراگیر در سطح جامعه تبدیل شود.
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