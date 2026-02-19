۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۰۷

حذف ارز ترجیحی هزینه تغذیه دانشجویی را به ۵۰ همت افزایش داد

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: با توجه به حذف ارز ترجیحی به نظر می‌رسد سال آینده حداقل ۵۰ همت برای تغذیه دانشجویان نیاز داشته باشیم.

مسعود حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد بودجه تغذیه دانشجویی در سال آینده گفت: بودجه‌ای که امسال داشتیم نزدیک به ۱۰ همت بود و بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده ۱۲ همت بوده است. در حالی که ما ۲۹.۷ همت به عنوان مبلغ موردنیاز برای تغذیه دانشجویی به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بودیم.

وی در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت‌ها چه تاثیری در تغذیه دانشجویی خواهد داشت گفت: در حال حاضر با توجه به حذف ارز ترجیحی و تاثیری که این موضوع بر قیمت‌ها دارد، به نظر می‌رسد سال آینده حداقل تا ۵۰ همت برای تغذیه دانشجویان نیاز داشته باشیم.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت اظهار کرد: با این حال ما حداقل مبلغی که از مجلس درخواست داریم، ۳۰ همت است تا بعداً مابقی آن را پیگیری کنیم. ما این موضوع را به کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرده‌ایم و توضیح دادیم که بر اساس تعداد دانشجو نیاز ما این مقدار است.

وی افزود: در حال حاضر معاونت منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت نیز پیگیر است که با توجه به افزایش قیمت این موضوع را در بودجه غذای دانشجویی لحاظ کنند.

سعدانه طباطبایی نیا

