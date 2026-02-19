حذف ارز ترجیحی هزینه تغذیه دانشجویی را به ۵۰ همت افزایش داد

مسعود حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد بودجه تغذیه دانشجویی در سال آینده گفت: بودجه‌ای که امسال داشتیم نزدیک به ۱۰ همت بود و بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده ۱۲ همت بوده است. در حالی که ما ۲۹.۷ همت به عنوان مبلغ موردنیاز برای تغذیه دانشجویی به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بودیم.

وی در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت‌ها چه تاثیری در تغذیه دانشجویی خواهد داشت گفت: در حال حاضر با توجه به حذف ارز ترجیحی و تاثیری که این موضوع بر قیمت‌ها دارد، به نظر می‌رسد سال آینده حداقل تا ۵۰ همت برای تغذیه دانشجویان نیاز داشته باشیم.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت اظهار کرد: با این حال ما حداقل مبلغی که از مجلس درخواست داریم، ۳۰ همت است تا بعداً مابقی آن را پیگیری کنیم. ما این موضوع را به کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرده‌ایم و توضیح دادیم که بر اساس تعداد دانشجو نیاز ما این مقدار است.

وی افزود: در حال حاضر معاونت منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت نیز پیگیر است که با توجه به افزایش قیمت این موضوع را در بودجه غذای دانشجویی لحاظ کنند.