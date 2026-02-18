گزارش وزیر امور خارجه از روند مذاکرات اخیر در هیئت دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و پنجاه‌وسومین جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این نشست، علاوه بر طرح و بررسی موضوعات اجرایی دستگاه‌های مختلف توسط وزرا و ارائه گزارش از روند پیشبرد مصوبات، استاندار گیلان گزارشی از آخرین وضعیت پیگیری‌های صورت ‌گرفته درباره مراکز تجاری آسیب‌دیده در حوادث اخیر ارائه کرد. در این گزارش، ضمن تشریح ابعاد خسارات وارده، اقدامات انجام ‌شده برای ارزیابی میدانی، جبران خسارات، تسهیل در بازسازی و نیز نیازهای حمایتی و پشتیبانی دولت برای بازگشت سریع این مراکز به چرخه فعالیت اقتصادی تبیین شد.

در ادامه، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گزارش تفصیلی از آخرین وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی ارائه کرد و ضمن طرح چالش‌های موجود در زنجیره تأمین، مسایل مرتبط با تخصیص منابع ارزی، بدهی‌های انباشته و برخی نارسایی‌های ساختاری، راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت پایدار بازار دارویی و رفع موانع موجود با حضور رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین وزیر امور خارجه، گزارشی جامع از روند مذاکرات اخیر که در کشور سوئیس و به میزبانی عمان برگزار شده بود، ارائه داد و ابعاد مختلف گفت‌وگوها، چارچوب‌های مورد بحث و چشم‌اندازهای پیش‌رو را تشریح کرد.

در بخش دیگری از جلسه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار تهران نیز گزارش‌های جداگانه‌ای درباره روند برگزاری مراسم چهلم شهدا و جان‌باختگان حوادث دی‌ماه در شهرهای مشهد و تهران ارائه و تمهیدات اجرایی، هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و اقدامات انجام ‌شده برای برگزاری منظم و آرام این مراسم را تشریح کردند.