۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۱۶

هوای ۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز آلودگی

هوای ۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز آلودگی

اهواز - هوای سه شهرستان استان خوزستان امروز در وضعیت قرمز آلودگی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفیت هوای کشور در ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن، میزان ذرات آلاینده در شهرهای اهواز، ماهشهر و هندیجان، نشان دهنده وضعیت قرمز آلودگی هوا برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان، کارون، خرمشهر، سوسنگرد، شادگان، شوشتر و هویزه نشان دهنده وضعیت نارنجی آلودگی هوا برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم بندی می‌شود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

