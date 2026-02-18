۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

آتش‌سوزی گسترده در آمریکا؛ هزاران نفر منطقه را ترک کردند+ فیلم

وقوع آتش سوزی گسترده در ایالت اوکلاهمای آمریکا باعث تخلیه هزاران شهروند آمریکایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گرمای هوا و خشکسالی در ایالت اوکلاهما باعث به راه افتادن آتش سوزی گسترده در جنگل های این منطقه و تخلیه فوری یک سوم ساکنان شهر وودوارد شد.

بر اساس این گزارش، تعداد ساکنان این شهر به ۱۲ هزار تن می رسد و از چهار هزار تن از آنها خواسته شده منطقه را تخلیه کنند.

این آتش سوزی در ۱۴۰ مایلی شمال غرب اوکلاهما سیتی آغاز شده است. همچنین وزش باد از سمت جنوب غرب با سرعت ۶۰ مایل در ساعت بر دامنه این آتش سوزی اضافه می کند. طی روزهای گذشته نیز در ایالت های تگزاس و نیومکزیکو و میسوری نیز آتش سوزی های جدیدی به راه افتاده است.

    • NP DE ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      در خبر اوکلاهما چند عامل کنار هم قرار گرفته که باعث شده آتش‌سوزی هم زیاد رخ بدهد، هم خیلی سریع از کنترل خارج شود. چرا این‌قدر آتش‌سوزی زیاد شده؟ چند عامل اصلی در ایالت‌های جنوب و غرب آمریکا تکرار می‌شود:گرمای هوا و موج‌های گرمایی طولانی‌مدت که دما را بالاتر از حد معمول فصل می‌برد.
    • NP DE ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      خشکسالی طولانی؛ یعنی بارش کم، خاک خشک، و پوشش گیاهی‌ای که مثل «سوخت آماده» عمل می‌کند. بادهای شدید با سرعت بالا (مثلاً حدود ۶۰ مایل در ساعت در اوکلاهما) که شعله را در چند دقیقه به کیلومترها آن‌طرف‌تر منتقل می‌کند. الگوی اقلیمی چندساله در غرب و جنوب آمریکا که دوره‌های خشک و مرطوب شدید ایجاد کرده و بعد از رشد زیاد گیاهان، در دوره خشک همه آن‌ها خشک و قابل‌اشتعال می‌شوند.
    • NP DE ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      تحقیقات رسمی در آمریکا نشان می‌دهد تغییر اقلیم (گرم‌تر شدن هوا، خشکسالی‌های طولانی و کاهش رطوبت هوا) خطر و شدت آتش‌سوزی‌های جنگلی را در این مناطق بالا برده است. چه چیز زندگی مردم را این‌قدر نابود می‌کند؟ چالش اصلی این است که این آتش‌سوزی‌ها «سریع، گسترده و نزدیک به محل زندگی مردم» رخ می‌دهند:مجبور شدن هزاران نفر به تخلیه خانه‌ها در اوکلاهما، تگزاس، کالیفرنیا و لس‌آنجلس در چند سال اخیر.
    • NP DE ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      یعنی زندگی مردم فقط با سوختن خانه از بین نمی‌رود، بلکه ناامنی دائمی، مهاجرت اجباری و بی‌ثباتی اقتصادی منطقه ایجاد می‌شود. چالش‌های اصلی در مدیریت این آتش‌سوزی‌هاچند گره و مشکل اساسی وجود دارد: گستردگی جغرافیایی: هم‌زمان در چند ایالت مثل اوکلاهما، تگزاس، نیومکزیکو و میسوری آتش‌سوزی رخ می‌دهد و منابع اطفای حریق محدود است. سرعت گسترش: باد شدید باعث می‌شود آتش‌نشانان فرصت ایجاد حائل و خطوط ایمن را از دست بدهند.
    • NP DE ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      زیرساخت‌های شهری و روستایی که در حاشیه جنگل‌ها ساخته شده و در «منطقه پرخطر» قرار دارد؛ یعنی هم جنگل هست هم خانه‌های مسکونی.هماهنگی بین سطح محلی، ایالتی و فدرال؛ بعضی وقت‌ها اعلام وضعیت اضطراری و دریافت کمک گسترده زمان می‌برد. ریشه اقلیمی: حتی اگر مدیریت محلی خوب باشد، روند بلندمدت گرم‌تر و خشک‌تر شدن منطقه همچنان زمینه را برای آتش‌های بعدی آماده می‌کند.
    • NP FR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      راهکارهای کوتاه‌مدت (برای همین بحران‌ها)اینها اقداماتی است که همین حالا در چنین حوادثی استفاده می‌شود یا باید تقویت شود:سیستم هشدار و تخلیه سریع‌تر و هوشمندتر تا مردم بتوانند قبل از آن‌که راه‌ها بسته شود، منطقه را ترک کنند. افزایش نیرو و تجهیزات آتش‌نشانی (هلی‌کوپتر، هواپیمای آب‌پاش، تانکر، تیم‌های اعزامی بین ایالت‌ها).
    • NP FR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      ایجاد «کمربندهای بدون سوخت» اطراف شهرها (پاک کردن پوشش گیاهی خشک و قابل‌اشتعال در حاشیه شهر و روستا) تا آتش از جنگل مستقیم به محله نرسد. برنامه‌ریزی شهری برای ساخت‌وساز مقاوم‌تر در برابر آتش (مصالح کم‌اشتعال، فاصله مناسب خانه از پوشش گیاهی، تمیز نگه داشتن حیاط‌ها از علف‌های خشک). حمایت فوری از مردم آسیب‌دیده: اسکان موقت، کمک مالی، بیمه و خدمات سلامت روان برای کاهش فشار روحی بعد از حادثه.
    • NP FR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      راهکارهای بلندمدت (برای کاهش تکرار و شدت حریق)این بخش سخت‌تر است، اما اگر اجرا نشود، هر سال تکرار می‌شود: سیاست‌های کاهش تغییر اقلیم (کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، اصلاح الگوی مصرف انرژی) که در سطح ملی و جهانی مطرح است. مدیریت فعال جنگل‌ها: حذف پوشش گیاهی مرده، اجرای «آتش‌های کنترل‌شده» کوچک در فصل‌های امن تا سوخت انباشته نشود.
    • NP FR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      محدود کردن توسعه بی‌برنامه در مناطق جنگلی و پرخطر و تعیین حریم اجباری میان جنگل و مناطق مسکونی. سرمایه‌گذاری در تحقیق و فناوری (مدل‌سازی آتش، پهپاد، ماهواره) برای پیش‌بینی و شناسایی سریع‌تر کانون‌های حریق. آموزش عمومی: آموزش مردم مناطق پرخطر درباره چطور آماده شدن برای فصل آتش، آماده داشتن کیف اضطراری، و نحوه تخلیه امن.
    • NP FR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      اگر بخواهم خیلی خلاصه بگویم: ریشه کار ترکیب تغییرات اقلیمی، خشکسالی، بادهای شدید و توسعه انسانی نزدیک جنگل‌هاست و بدون اصلاح هم «طبیعت» هم «مدیریت و برنامه‌ریزی» این چرخه تخریب زندگی مردم ادامه پیدا می‌کند.
    • NP FR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      گرمایش زمین دیگر یک هشدار نظری نیست، بلکه به واقعیتی ملموس تبدیل شده است. افزایش دما، خشکسالی‌های طولانی و آتش‌سوزی‌های گسترده در مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی به مرحله‌ی بحرانی رسیده است. خشک شدن خاک و کاهش رطوبت موجب گسترش سریع آتش‌سوزی‌ها و تهدید امنیت غذایی کشورها شده است. انتشار گازهای گلخانه‌ای و استفاده از سوخت‌های فسیلی همچنان عامل اصلی این بحران به شمار می‌رود و نیاز به اقدام مؤثر و هماهنگ جهانی بیش از هر زمان احساس می‌شود.

