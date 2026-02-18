به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گرمای هوا و خشکسالی در ایالت اوکلاهما باعث به راه افتادن آتش سوزی گسترده در جنگل های این منطقه و تخلیه فوری یک سوم ساکنان شهر وودوارد شد.

بر اساس این گزارش، تعداد ساکنان این شهر به ۱۲ هزار تن می رسد و از چهار هزار تن از آنها خواسته شده منطقه را تخلیه کنند.

این آتش سوزی در ۱۴۰ مایلی شمال غرب اوکلاهما سیتی آغاز شده است. همچنین وزش باد از سمت جنوب غرب با سرعت ۶۰ مایل در ساعت بر دامنه این آتش سوزی اضافه می کند. طی روزهای گذشته نیز در ایالت های تگزاس و نیومکزیکو و میسوری نیز آتش سوزی های جدیدی به راه افتاده است.