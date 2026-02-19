به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، الکسی یرخوف، سفیر روسیه در ازبکستان گفت: درگیری اوکراین به فروپاشی کامل الگوی امنیتی یورو- آتلانتیک انجامید؛ الگویی که بر ناتو، سازمان امنیت و همکاری اروپا و اتحادیه اروپا متکی بود.

سفیر روسیه در ازبکستان سپس اضافه کرد: این تقصیر روسیه و متحدانش نیست که در سال‌ های اخیر توافق‌ های بین‌ المللی در حوزه کنترل تسلیحات تضعیف و سپس عملاً نابود شدند؛ گسترش ناتو برخلاف تضمین‌ هایی که زمانی به مقامات شوروی داده شده بود، حتی برای یک لحظه هم متوقف نشده است.

الکسی یرخوف، در ادامه خاطرنشان کرد که مسکو برها تأکید کرده است که با موضوع گسترش ناتو مقابله خواهد کرد.