پزشکیان با حضور در یادمان شهدای گمنام به مقام شهدا ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهور، بعدازظهر امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز سفر دو روزه خود به استان لرستان، با حضور در یادمان شهدای گمنام دانشگاه لرستان، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشت.
این مراسم، نخستین برنامه رسمی رئیسجمهور در جریان نوزدهمین سفر استانی به لرستان بود. پزشکیان با حضور در این یادمان، بر نقش بیبدیل شهدا در حفظ استقلال، امنیت و عزت کشور تأکید کرد.
محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی، رئیسجمهور را در این مراسم همراهی کرد.
همراهی مسئولان استانی
در این آیین، جمعی از مسئولان استانی، مدیران اجرایی و اعضای هیئت همراه رئیسجمهور نیز حضور داشتند و با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد شهدای گمنام آرمیده در دانشگاه لرستان را گرامی داشتند.
پس از این مراسم، رئیسجمهور برنامههای متنوع خود در سفر به لرستان را آغاز کرد که دیدار با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، نشستهای تخصصی با نخبگان، فرهیختگان و فعالان سیاسی و اجتماعی و همچنین حضور در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان از جمله مهمترین برنامههای اعلامشده این سفر به شمار میرود.
