میدری: در صورت افزایش تورم، مبلغ کالابرگ الکترونیکی افزایش خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه دولت در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش مبلغ کالا برگ، اظهار کرد: طبق دستور رئیس جمهور و در صورت افزایش تورم، مبلغ کالابرگ الکترونیکی افزایش خواهد داشت.

وی در خصوص احتمال افزایش حقوق به جای یک بار در سال به صورت دو بار در سال، ادامه داد: باید پیچیدگی اجرا در این زمینه مد نظر قرار بگیرد؛ حق بیمه کارگران که گرفته می‌شود برای حقوق بازنشستگان می‌رود؛ در این زمینه باید سخن کارگران و همچنین کارفرمایان در این زمینه شنیده شده و مد نظر قرار بگیرد.

میدری در خصوص امکان تحویل در منزل کالاهای تحت پوشش طرح کالا برگ، گفت: از مرحله دوم طرح کالابرگ امکان این فراهم شده است که مردم در شهرهای مختلف، کالای مورد نظر خود را انتخاب کنند و آن را در منزل تحویل بگیرند.

وی بیان کرد : همچنین یک سری سامانه‌های جدید نیز پیشنهاد شده است، مانند سامانه شهرداری تهران که قرار است درب منزل خدمات را ارایه دهد. همچنین ما آمادگی اجرا را داریم و سه سامانه بزرگ کشور این کار را انجام می‌دهند.

میدری در پاسخ به سوالی در خصوص تذکر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح اشکالات موجود در دهک بندی فعلی، خاطر نشان کرد: آیین‌نامه‌ای که تصویب شده بود، اصلاح شده بود، یعنی در واقع دهک‌بندی یک امر کلی است. کسانی که مشمول در واقع یارانه می شوند یا خیر بر اساس سه مورد است که یکی ارزش خودرو است که باید بالای ۵ میلیارد تومان باشد، دوم واحد مسکونی بالای ۵۰ میلیارد تومانی و سوم جدول درآمدی دارد که در آیین‌نامه مصوبه دولت آمده است.

وی گفت : جدول کالاهای اساسی را با توجه به میزان مصرف محاسبه می‌کنیم. ارزش مجموع آنها را محاسبه می‌کنیم چون ممکن است کالای افزایش قیمت داشته باشد و کالای دیگر کاهش قیمت داشته است. چون یک قلمی مانند روغن افزایش پیدا کرده و تخم‌مرغ با مرغ کاهش پیدا کرده است، ما مجموع این سبد را محاسبه می‌کنیم تا اواسط اسفند ماه به دولت ارائه می دهیم که اگر افزایش پیدا کرده، بر اساس دستور رئیس‌جمهور و مصوبات، باید آن مبلغ افزایش یابد.

وی گفت: در واقع هم مصوبه دولت و هم دستور رئیس‌جمهور این است که اگر ارزش تورمی این سبد کالای اساسی افزایش پیدا کرد، یارانه‌ها یا مبلغ کالابرگ نیز افزایش یابد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران در ۱۴۰۵، تصریح کرد : یک جلسه با حضور وزیر صمت و کلیه اعضای شورای عالی کار برگزار شد و سبد معیشتی محاسبه شد. نظر کارفرماها در واقع نظر کارشناسی خود را ارائه دادند. هفته آینده جلسه می‌گیریم و واقعاً باید نظر کارگران و کارفرما را اخذ کنیم. آنچه که چندین بار گفته‌ام، این است که ما بتوانیم قدرت خرید کارگران را حفظ کنیم و به اندازه تورم افزایش پیدا کند و ما با این پیشنهاد موافق هستیم.

در خصوص امکان افزایش دوباره حقوق در سال خاطرنشان کرد: پیچیدگی‌های اجرای آن را در ایران باید در نظر بگیریم، به خاطر اینکه ما به میزانی که حق بیمه از کارگران دریافت می‌کنیم، حقوق مستمری بازنشستگان را نیز افزایش می‌دهیم. این در واقع یک قسمت از پیچیدگی مسئله است. یکی دیگر از مسائل در واقع بحث کارفرما است و نظر کارفرما نیز متفاوت است. برخی از آن‌ها می‌گویند ما برای حفظ کارگران باید مزد را افزایش دهیم و با افزایش، مثلاً در طول سال نیز موافق هستند؛ چنانکه در مورد هزینه مسکن کارگری و حق مسکن، پیشنهاد کارفرما با کارگران این است که این امر افزایش پیدا کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برخی از آن‌ها می‌گویند که این افزایش که قدرت قدرت جبران افزایش دوباره حقوق در سال را ندارند.

ولی همانطور که گفتم برخی دیگر از آن‌ها می‌گویند اگر ما جبران نکنیم، با خروج کارگران از واحدهای صنعتی روبرو هستیم لذا ما هم به دنبال یک نظرسنجی هستیم که ببینیم در کدام صنعت چه کاری می‌شود انجام داد تا ما هم بحث ماندگاری نیروی انسانی، حفظ قدرت خرید و حفظ قدرت پرداخت کارفرماها را با هم بتوانیم.