  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۴۲

در دیدار وزیر صمت با نخست‌وزیر تاجیکستان مطرح شد؛

هدف‌گذاری تجارت یک میلیارد دلاری میان ایران و تاجیکستان

وزیر صمت در دیدار با نخست‌وزیر تاجیکستان، افزایش حجم مبادلات تجاری میان تهران و دوشنبه را تا سقف یک میلیارد دلار در آینده نزدیک هدف‌گذاری کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، در دومین روز از سفر به تاجیکستان با «قاهر رسول‌زاده» نخست‌وزیر تاجیکستان دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف با اشاره به ظرفیت‌های گسترده موجود میان ایران و تاجیکستان، افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور تا سقف یک میلیارد دلار در آینده نزدیک را هدف‌گذاری کرده و بر گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و احداث کارخانجات مشترک در حوزه‌های مختلف صنعتی توافق کردند

همچنین در این نشست، بر تسریع در اجرای قراردادهای همکاری در بخش‌های معدن، فولاد، داروسازی و سایر صنایع و فراهم‌سازی زمینه حضور فعال‌تر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دو کشور تأکید شد

وزیر صمت ایران، توسعه صادرات، انتقال دانش فنی و تقویت زیرساخت‌های همکاری دوجانبه را از مهم‌ترین محورهای روابط اقتصادی تهران–دوشنبه عنوان کرد.

کد خبر 6753336

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها