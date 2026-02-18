به گزارش خبرگزاری مهر، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، در دومین روز از سفر به تاجیکستان با «قاهر رسول‌زاده» نخست‌وزیر تاجیکستان دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف با اشاره به ظرفیت‌های گسترده موجود میان ایران و تاجیکستان، افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور تا سقف یک میلیارد دلار در آینده نزدیک را هدف‌گذاری کرده و بر گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و احداث کارخانجات مشترک در حوزه‌های مختلف صنعتی توافق کردند

همچنین در این نشست، بر تسریع در اجرای قراردادهای همکاری در بخش‌های معدن، فولاد، داروسازی و سایر صنایع و فراهم‌سازی زمینه حضور فعال‌تر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دو کشور تأکید شد

وزیر صمت ایران، توسعه صادرات، انتقال دانش فنی و تقویت زیرساخت‌های همکاری دوجانبه را از مهم‌ترین محورهای روابط اقتصادی تهران–دوشنبه عنوان کرد.