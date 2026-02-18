اعطای نشان ملی نیکوکاری به کانون هموفیلی ایران

معصومه صادق زاده بروجنی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در فرآیند ارزیابی این جشنواره، تلاش شد با همکاری همکاران دفتر اسناد شرکت در جشنواره که بالغ بر ۲۰۰ صفحه بود، به‌ گونه‌ای تنظیم شود که به‌ درستی بازتاب‌ دهنده عملکرد کانون هموفیلی ایران و شایستگی آن برای دریافت نشان ملی نیکوکاری باشد.

وی با اشاره به بازدید میدانی نماینده هیئت داوران از کانون هموفیلی ایران و ملاحظه مستندات عملکردهای ابراز شده، افزود: در جریان این بازدید توانستیم با همکاری یکی از مدیران با سابقه اسناد لازم و ضروری را به‌ صورت کامل و دسته بندی شده ارائه دهیم. همان‌طور که در بیانیه هیئت داوران نیز تصریح گردیده بود، نقش مطالبه‌گری کانون در حوزه حقوق بیماران هموفیلی، از محورهای مورد توجه جدی هیئت داوران بود.

صادق زاده با مقایسه این نشان با تقدیرهای پیشین، تصریح کرد: چند سال قبل، شبکه ملی نیز تندیسی به کانون اهدا کرد که آن تقدیر، صرفاً به دلیل قدمت و سالروز تأسیس کانون به‌ عنوان قدیمی‌ترین سازمان مردم‌نهاد فعال در این حوزه بود. اما نشان ملی نیکوکاری، بر پایه عملکرد درخشان، شفاف و اثربخش کانون به این مؤسسه اعطا شده و اساساً قابل مقایسه با آن نشان نیست؛ هرچند در مراسم اهدای نشان نیکوکاری نیز قدمت کانون نیز مورد توجه و تشویق حضار قرار گرفت.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، انتخاب این کانون از میان هزاران مؤسسه را بسیار ارزشمند و موجب افتخار کانون دانست و گفت: انتخاب کانون هموفیلی ایران از بین بیش از ۷۰۰۰ مؤسسه و مرکز نیکوکاری، که بیش از ۲۶۰۰ مورد از شرکت کنندگان سازمان‌های مردم‌نهاد بودند، اهمیت بالایی دارد. از میان این تعداد، ۴۰ سازمان و مرکز به مرحله نهایی راه یافتند و در نهایت، نشان ملی نیکوکاری به ۱۵ تشکل از جمله کانون هموفیلی ایران اهدا شد که در سطح ملی با ۳۲ دفتر نمایندگی فعالیت دارد همچنین عضو ملی فدراسیون جهانی هموفیلی است.

وی ادامه داد: موفقیت‌های ارزشمند مدیران دفاتر استانی کانون و تقدیرهای رسمی نهادهایی همچون سازمان‌های استانداری و دانشگاه‌های علوم پزشکی، از جمله اسناد مهمی بود که به هیئت داوران نشان ملی نیکوکاری ارائه شد و این موفقیت ها نقش مؤثری در ارزیابی آنها و اختصاص نشان ملی نیکوکاری داشت.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با اشاره به اقدامات شاخص دفاتر استانی کانون، خاطرنشان کرد: انعکاس تلاش‌های مدیر دفتر گیلان، در ساخت و تجهیز درمانگاه جامع هموفیلی گیلان که به عنوان دومین درمانگاه هموفیلی متعلق به این کانون پس از درمانگاه تهران در آستانه افتتاح است و همچنین اقدامات مؤثر مدیر دفتر آذربایجان شرقی، در پیشبرد پروژه «مِهر آذربایجان» به‌ عنوان بزرگ‌ترین پروژه جاری کانون ساخت یک مرکز بزرگ درمانی، مراقبتی و تحقیقاتی را در دست اجرا دارد، و نیز خرید دفتر برای استان سیستان و بلوچستان توسط دفترمرکزی کانون به مبلغ حدود ۴.۵ میلیار تومان به‌ عنوان یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور، و دیگر موفقیت های مدیران دفاتر مانند هرمزگان، خوزستان، آذربایجان غربی و..‌.، با ارائه مستندات دقیق، تأثیر شگرفی در متقاعدسازی هیئت داوران برای اختصاص نشان نیکوکاری داشت.

وی همچنین به ایثار و تعهد کارکنان کانون اشاره کرد و گفت: کانون هموفیلی ایران علاوه بر خدمات حمایتی، درمانی و آزمایشگاهی از طریق مرکز درمان جامع هموفیلی ایران؛ خدمات اسکان را نیز به بیماران هموفیلی کشور در خوابگاه متعلق به این کانون ارائه می نماید.

صادق زاده ضمن یادآوری تلاش های سازمان های مردم نهاد در جریان جنگ ۱۲ روزه، افزود: تلاش‌های کارکنان مرکز درمان جامع هموفیلی و بخشی مهمی از کارکنان کانون در جریان جنگ ۱۲ روزه و ارائه مستمر خدمات به بیماران در آن روزهای سخت، از جمله مواردی بود که مورد توجه ویژه نماینده هیئت داوران نشان نیکوکاری قرار گرفت.

وی تاکید کرد: از دیگر موارد مهم درخشان فعالیت کانون که از نظر شفافیت مالی مورد توجه قرار گرفت، گزارش موسسه حسابرسی مستقل از عملکر مالی سال ۱۴۰۳ بودکه فاقد هر نوع بند حسابرسی بود.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران ابراز امیدواری کرد: داوری‌ که در حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، نتایج آن اعلام شد، انعکاس مثبتی در سطح وزارت کشور و استانداری‌های سراسر کشور داشته و زمینه‌ساز رفع مشکلات و موانعی شود که دفتر مرکزی و مدیران ارزشمند و کوشای دفاتر استانی سال‌ها است با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.