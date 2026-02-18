به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی یوسفی، ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی فعالان فرهنگی و روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان زنجان با اشاره به ادامه طرح «زندگی با آیه» در سومین سال اجرای خود اظهار داشت: این حرکت تنها به یک نهاد یا سازمان خاص محدود نیست و مجموعههای مختلف فرهنگی، آموزشی، رسانهای و حتی خانوادهها در منازل خود در این جریان مشارکت دارند.
وی افزود: محور برنامه، ارائه آیات منتخب قرآن بهصورت روان و کاربردی برای سبک زندگی، رفتار اجتماعی و مسائل روز جامعه است تا مردم بتوانند آموزههای قرآنی را به شکل ملموس در زندگی خود جاری کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه ماه رمضان بهترین فرصت برای تقویت انس با قرآن است، گفت: دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی مسئولیت دارند این نهضت را بهصورت جدی دنبال کنند.
وی یادآور شد: سال گذشته برخی دستگاهها با ابتکارات خود، برنامههای متنوعی از جمله مسابقات خانوادگی و فعالیتهای آموزشی برای کارکنان، خانوادهها و مخاطبان خود اجرا کردند و استقبال گستردهای از آن شد.
یوسفی بیان کرد: دستگاههای فرهنگی و تخصصی مانند آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات، صدا و سیما و کانون پرورش فکری کودکان وظیفه سنگینتری در این حوزه دارند و انتظار میرود امسال با برنامهریزی دقیق و هماهنگی بیشتر، این حرکت به شکل منسجمتری اجرا شود.
وی ادامه داد: محتوا و آیات منتخب این نهضت در سامانهها و اپلیکیشنهای رسمی پویش ملی قابل دسترسی است و با یک جستجوی ساده میتوان آنها را دریافت و در برنامههای داخلی دستگاهها و فعالیتهای استانی منتشر کرد. این اقدام میتواند گام مهمی در تقویت فرهنگ قرآنی و اثرگذاری معنوی بر اقشار مختلف جامعه باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: ماه رمضان، ماه قرآن و ماه تقویت معنویت و بندگی است و همه نهادها و دستگاهها باید با بهرهگیری از ظرفیت این حرکت ملی، زمینه انس بیشتر مردم با قرآن را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی نهضت «زندگی با آیهها» یجاد جریان ملی و پایدار فرهنگی است تا آموزههای قرآن کریم به سبک زندگی روزمره مردم و جامعه منتقل شود و شاهد ارتقای معنویت و همگرایی فرهنگی در سطح استان و کشور باشیم.
