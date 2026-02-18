به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی چهارشنبهشب در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر بر ضرورت بازبینی سیاستهای توسعه صنعتی و ایجاد پیوند مؤثر میان صنایع بزرگ، بهویژه پتروشیمیها، با واحدهای تولیدی و صنایع پاییندستی تأکید کرد.
وی با اشاره به ارائه توانمندیهای صنایع شیلاتی در بوشهر گفت: استان بوشهر از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه صنعت، کشاورزی، شیلات و اقتصاد دریاپایه برخوردار است و تحقق توسعه پایدار در این استان، مستلزم تقویت پیوند میان صنایع بزرگ، واحدهای تولیدی، زیرساختهای بندری و بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اینکه یکی از ظرفیتهای مهم استان بوشهر در عرصه پرورش آبزیان در راستای سیاستهای اقتصاد دریا محور است، بیان کرد: در این راستا حل مشکلات صنعتگران و سرمایهگذاران در اولویت برنامههای دولت وفاق ملی قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور اضافه کرد: حمایت از سرمایهگذاران عرصه تولید آبزیان و واحدهای تولیدی وابسته و تحقق مطالبات آنان مورد توجه ویژه قرار دارد.
