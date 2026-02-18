اربعین شهدای امنیت در تالش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت اربعین شهدای امنیت در شهرستان تالش ظهر چهارشنبه با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان محلی در مسجد قاسمیه این شهر برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام حسن سعیدی مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه تالش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت، اظهار کرد: دشمن در ۴۷ سال گذشته هر جنایتی که توانسته در حق ملت ایران انجام داده است.

وی افزود: دشمنان با سوءاستفاده از مطالبات بحق مردمی و فریب و ناآگاهی تعدادی از جوانان، زمینه داغدار شدن ملت ایران را فراهم کردند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه تالش با تأکید بر ضرورت جبران ضعف‌ها تصریح کرد: باید با آسیب‌شناسی دقیق، ضعف‌ها را جبران کرد و با افزایش شناخت و آگاهی در میان جوانان، زمینه خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن را فراهم ساخت.

وی رمز استواری و اقتدار ایران اسلامی را بصیرت و هوشیاری مردم و پشتیبانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: هر جا مردم با بصیرت در صحنه حضور داشته‌اند، توطئه‌های دشمنان ناکام مانده است.

در پایان این مراسم، حاضران با قرائت فاتحه و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، بر ادامه راه آنان در پاسداری از امنیت و ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.