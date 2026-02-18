مرضیه نادری؛ کارآفرین عشایری که ۷۰۰ نفر را به اشتغال رساند

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه نادری بانوی کارآفرین کهگیلویه و بویراحمدی ظهر چهارشنبه در دومین رویداد ۲۴ ساعته رسانه ای بسیج رسانه استان از سال ۱۳۸۷ با کاشت کدو و گوجه فرنگی کار خود را آغاز کرد و امروز با ۳۶ نفر اشتغال مستقیم و ۷۰۰ نفر غیرمستقیم، نمونه‌ای موفق از کارآفرینی زنان در مناطق عشایری است.

شروعی کوچک با نگاه بزرگ

او فعالیت خود را با ۹ نفر نیروی کار آغاز کرد و اکنون توانسته دستاوردهای قابل توجهی در زمینه کشاورزی و صنایع دستی کسب کند.

حمایت همسر، رمز موفقیت

این بانوی کارآفرین موفقیت خود را مرهون حمایت همسرش می‌داند. او می‌گوید: تعصبات قومی و نگاه‌های سنتی به اشتغال زنان چالش ابتدایی مسیر ما بود، اما همسرم هیچ‌گاه مانع نشد و همیشه ترغیب‌کننده بود.

صادرات صنایع دستی به خارج از کشور

خانم نادری در سال جاری بیش از ۲ هزار صنایع دستی به کشورهای عراق، روسیه و عمان صادر کرده است.

او می‌گوید: ذائقه مردم استان به سمت رنگ‌های شاد است، اما بازار خارجی بیشتر تمایل به رنگ‌های تیره دارد.

موفقیت بدون تسهیلات

این کارآفرین تاکنون هیچگونه تسهیلاتی دریافت نکرده و همه موفقیت‌ها نتیجه تلاش میدانی و پشتکار اوست.

تقدیر از رئیس جمهور شهید

مرضیه نادری به عنوان یک کارآفرین نمونه، موفق به دریافت لوح سپاس از دست رئیس جمهور شهید شده است، نمادی از تلاش زنان در توسعه اقتصاد محلی و صنایع دستی.