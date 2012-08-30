به گزارش خبرنگار مهر، این مکان هر چند نام مزون دارد و ساخت لوازم سفره عقد را بر پیشانی دارد اما در حقیقت کارگاهی کوچک است که در آن صنایع دستی توسط 6 زن هنرمند خلق می شوند.

از در اصلی که وارد می شوم در و دیوار این مزون که رنگ شاد صورتی دارد نگاهم را جلب می کند و بعد سمت و سوی چشمهایم شیشه، لیوان، دسته گل ها و آثار ساخته دست هنرمندانه این بانوان توانمند را نشانه می گیرد.

میراث دار گل واژه های آب و آبگینه سپس سفره دلم را برای تماشای گلدسته ها، خنچه های عقد، ظروف و شمع های پولک کاری شده پهن می کنم، کمی که می گذرد گلدان های سبز و نارنجی بر روی پنجره اتاق چشمک زنان مرا با نقش های جاودانه آشنا می کند.

در این مکان سر که بچرخانی می بینی؛ آسمان این خانه، میراث دار صنایع دستی و گل واژه های آب و آبگینه است و از ترنم دستهای این بانوان هنرمند معجزه نور می بارد.

لحظه ای می گذرد و حواسم از چیدمان و صنعت دست به متن زندگی این بانوان جلب می شود، برای گفتگو با سرپرست این هنرمندان کمی منتظر می مانم تا با زدن طرح گل، سفال ها را منقوش کند.

ساخت شمع و گل سر آغاز راهدقایقی بعد مهری کرم پور به گرمی استقبالم می کند و با اشاره به آغاز کارش می گوید: 8 سال پیش کارم را با ساخت شمع و گل آغاز کردم و بعد از مدتی با نشانی های یک آشنا و از طریق وام خود اشتغالی توانستم با به کارگیری 5 نیرو کار مزونی را دست و پا کنم.

این بانوی هنرمند می افزاید: 5 سال مربی پیش دبستانی و سه سال هم معاون مهد کودک بودم، به دلیل اینکه حقوق کار در مهدکودک کفاف تامین خرج زندگی را نمی داد به مطب دکتر رفتم و در آنجا مشغول به کار شدم.

مهری بیان می کند: بعدازظهرها که از مطب به سمت خانه باز می گشتم بساطم را پهن می کردم و برای سرگرمی شروع به ساخت شمع و گل تزئینی می کردم تا اینکه یکی از دوستان و آشنایان پیشنهاد کرد که می توانم از طریق وام خود اشتغالی در زمینه ساخت لوازم سفره عقد و ساخت صنایع دستی ورود پیدا کنم.

وی عنوان می کند: بعد از مدت زمانی در کلاس های آموزش ساخت وسایل سفره عقد و صنایع دستی شرکت کردم و با دریافت وام 10 میلیونی این مزون را راه اندازی کردم.

مزون هر روز از ساعت ۹صبح تا 8 شب باز است و هر کسی که وارد این مکان می شود با نگاه کردن به آلبوم مدل های سفره عقد، میز نامزدی، حنابندان و یا صنایع دستی مطابق سلیقه و نوع سفارش خود مدلی را انتخاب می کند.

ساخت وسایل سفره عقد، میزنامزدی، میزتولد، حنابندان، نبات بله برون، پیچیدن خنچه، میوه آرایی شب یلدا، صنایع دستی، دسته گل عروس، شمع فانتزی و همه صنایع دستی از جمله هنرنمایی های وی است.

حکایت غریب صنعت دستوی که سه بار در نمایشگاه بین المللی حضور داشته با اشاره به معایب کارش می افزاید: کرایه این مکان، هزینه های جانبی آب، برق و گاز سرسام آور است و تمامی این موارد سبب می شود که در آخر پولی برایمان باقی نماند.

وی ادامه می دهد: این مزون بیش از اینکه برای من و همکارانم درآمدزایی داشته باشد هزینه بر است چرا که به دلیل نداشتن آشنا و تبلیغات فراگیر افراد کمی برای درست کردن سفره عقد و یا خرید صنایع دستی به این مکان مراجعه می کنند.وی با بیان اینکه عده ای از آشنایان می گویند اگر لوازمی را که می سازم در مغازه عرضه کنم بهترین تبلیغ است و آنگاه درآمدم افزایش می یابد، می افزاید: حداقل 15 میلیون تومان رهن یک مغازه برای عرضه و فروش کالاهای تولیدی است اما این مبلغ برای من سنگین است و در این زمینه نیازمند کمک های دولتی و پشتیبانی نهادی ذی ربط هستم.

مسیر پرپیچ و خم دریافت تسهیلاتوی سپس با اشاره به مسیر سخت دریافت وام ادامه می دهد: چندی پیش میراث فرهنگی وامی 5 میلیون تومانی را به کسانی که در عرصه صنایع دستی فعالیت می کنند اعطا می کرد اما آنقدر مسیر دریافت تسهیلات پرپیچ و خم وسردرگمی داشت که تصمیم گرفتم اصلا دنبال گرفتن این وام نروم.

این بانوی کارآفرین با بیان اینکه عدم حمایت دستگاه های فرهنگی و مسیر پرپیچ و خم دریافت تسهیلات از یک سو و باغ ها و تالارهایی که سفره عقد را با قیمتی ارزان معامله می کنند از سویی دیگر بر ضرر و زیان من به عنوان یک کارآفرین می افزاید.

وی می گوید: باغ ها و تالارها نیز سفره های عقدی را که درست می کنیم با مبلغی اندک خریداری کرده و خود به قیمت بالا به مشتریان کرایه می دهند و به نوعی چون ما خانم هستیم حقمان را ضایع می کنند.

وی می افزید: مشتریانی هم که برای ساخت لوازم سفره عقد به این مزون می آیند بهای واقعی این سفره را نمی پردازند و این گونه است که چرخ زندگی با این شغل برای من و همکارانم نمی چرخد.وی یادآور می شود: قصه صنعت دست حکایت غریبی است چرا که بعد از گذشت این سال ها اگر حمایت های مادر و برادرم نبودم نمی توانستم خودم و این مزون را سر و پا نگه دارم.

بانوان کارآفرین نیاز به حمایت دارنداین بانوی هنرمند معتقد است که بانوان کارآفرین که در زمینه های هنری و مهارتی فعالیت می کنند نیاز به حمایت دارند چرا که بدون پشتیبانی نهادهای فرهنگی بانوان هنرمند نمی توانند در عرصه تولید نقش آفرینی کنند

.وی ادامه می دهد: درست است که من در این مزون به ساخت وسایل سفره عقد می پردازم اما بیشترین زمینه کاری من ساخت صنایع دستی است که در این مکان انجام می شود اما همواره مورد بی مهری دستگاه های فرهنگی قرار گرفته است.

وی تاکید می کند: خراسان رضوی استانی فرهنگی است و به همین دلیل از همه مدیران و مسئولان انتظار می رود با برنامه ریزی بهتر در راستای شناسایی و شکوفایی استعدادها و ظرفیت های فرهنگی اقدام کنند.

کرمپور می گوید: من همیشه نیروهایی را که در این مزون کار می کنند برای استقلال بیشتر تشویق می کنم زیرا می خواهم همانطور که من توانستم موفق و کارآفرین شوم آنها هم بتوانند و به بقیه کمک کنند، اما درآمدی که کسب می کنیم آنقدر کم است که انگیزه کارآفرینی و استقلال برای نیروهای کاری من از بین رفته است.

حمایتی در وادی هنر نیستوی تصریح می کند: هر کدام از کارکنان من در این مزون بعد از پایان ساعت کاری خود در مزون به سمت کار در شغل دوم خود حرکت می کنند زیرا این مکان بیشتر از درآمدزایی هزینه بر است و از سویی هیچ نهاد و دستگاهی نیز از بانوان کارآفرین آنچنان که باید حمایت نمی کند.

وی تاکید می کند: با تمام سختی ها و نداشتن درآمد کافی در این مزون باز هم دوست دارم این مکان را حفظ کنم چرا که علاقمندم به عنوان یک زن کارآفرین در جامعه ایفای نقش کنم هرچند که حمایتی در وادی هنر نیست.

مهری در ادامه حرف هایش می گوید: روزگار برای زنان کارآفرین و بانوانی که می خواهند مستقل باشد به سختی می گذرد اما با این وجود من بازهم ناامید نیستم و بازهم تلاش می کنم.دردآور است که بانوی هنرمند مشهدی در خطه آفتاب، هنری را که با عشق و نیاز و با تاروپود جانش نقش می زند حتی به بهایی اندک نیز مورد بی مهری قرار بگیرد.

مهری از سفره عقد تا صنایع دستی را به امید استقلال و ثابت قدم بودن در مسیر کارآفرینی نقش می زند اما دریغ که غصه و درد این بانوی هنرمند در تامین گوشه ای از مخارج زندگی نیز با آمدن به وادی هنر مداوا نشد و به قول خودش همچنان امیدوار است تا تدبیری از سوی کسانی که می توانند کاری کنند صورت بگیرد.

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گزارش: مرضیه صاحبی