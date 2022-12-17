کارآفرینی یک بانوی زاهدانی با احیای هنر گلیم بافی

نرگس خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با کمک بسیج و سپاه پاسداران، توانستم یک کارگاه کوچک گلیم بافی را در مرکز استان سیستان و بلوچستان راه اندازی و برای ۱۲ نفر از زنان سرپرست خانوار اشتغال پایدار ایجاد کنم.
وی ادامه داد: حدود ۱۱ سال است که کار گلیم بافی، تابلو فرش و فرش را شروع کردم که در ابتدا برای خودم کار میکردم ولی کم کم کارم را گسترش دادم و اکنون با کارگاه تولیدی صنایع دستی که دارم زمینه کار را برای دیگر بانوان هم فراهم کردهام.
این بانوی کارآفرین ادامه داد: با دریافت تسهیلات مناسب و حمایت سپاه و بسیج سازندگی، به کار خود رونق دادم که علاوه بر تأمین معیشت و اشتغال خانوارها، احیاگر این هنر دستی برای عدهای دیگر شدم؛ امیدوارم که مردم به سمت خرید کالاهای ایرانی و تولید داخلی روی بیاورند تا بازار فروش ما نیز پررونق شود.
وی اضافه کرد: اگر جوانان در حوزه مشاغل زودبازده عرصه اقتصاد مقاومتی ورود پیدا کنند، بدون تردید علاوه بر اینکه به تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب در حوزه قطع وابستگی به خارج و کمک به تولید داخلی کمک خواهند کرد، در مسیر خودکفایی شخصی نیز موفق خواهند بود.
این بانوی کارآفرین با اشاره به اینکه در سالهای اخیر کرونا ضربه سنگینی به تولید کنندگان وارد کرده است، تاکید کرد: راه اندازی محلی برای کارآفرینان برای عرضه محصولات تولیدی میتواند گامی مؤثر در بازاریابی و فروش تولیدات داخلی باشد.
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