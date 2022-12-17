کارآفرینی یک بانوی زاهدانی با احیای هنر گلیم بافی

نرگس خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با کمک بسیج و سپاه پاسداران، توانستم یک کارگاه کوچک گلیم بافی را در ‏مرکز استان سیستان و بلوچستان راه اندازی و برای ۱۲ نفر از زنان سرپرست خانوار اشتغال پایدار ایجاد کنم.‏

وی ادامه داد: حدود ۱۱ سال است که کار گلیم بافی، تابلو فرش و فرش را شروع کردم که در ابتدا برای خودم کار می‌کردم ‏ولی کم کم کارم را گسترش دادم و اکنون با کارگاه تولیدی صنایع دستی که دارم زمینه کار را برای دیگر‬ بانوان هم فراهم کرده‌ام.‏

این بانوی کارآفرین ادامه داد: با دریافت تسهیلات مناسب و حمایت سپاه و بسیج سازندگی، به کار خود رونق دادم که علاوه بر تأمین ‏معیشت و اشتغال خانوارها، احیاگر این هنر دستی برای عده‌ای دیگر شدم؛ امیدوارم که مردم به سمت خرید کالاهای ایرانی و تولید ‏داخلی روی بیاورند تا بازار فروش ما نیز پررونق شود.‏

وی اضافه کرد: اگر جوانان در حوزه مشاغل زودبازده عرصه اقتصاد مقاومتی ورود پیدا کنند، بدون تردید علاوه بر اینکه به تحقق ‏فرامین رهبر معظم انقلاب در حوزه قطع وابستگی به خارج و کمک به تولید داخلی کمک خواهند کرد، در مسیر خودکفایی ‏شخصی نیز موفق خواهند بود.

این بانوی کارآفرین با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر کرونا ضربه سنگینی به تولید کنندگان وارد کرده است، تاکید کرد: راه اندازی ‏محلی برای کارآفرینان برای عرضه محصولات تولیدی می‌تواند گامی مؤثر در بازاریابی و فروش تولیدات داخلی باشد.