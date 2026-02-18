نزاجا قهرمان لیگ ملی چوگان ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون چوگان، هفته بیست و سوم لیگ ملی چوگان ایران در سال ۱۴۰۴ با نام جام اسنوا در بخش آقایان با سطح هندیکپ ۲ تا ۶ به میزبانی مجموعه چوگان بسپارشیمی سپیدان برگزار و تیم نزاجا در یک جدال سنگین و فنی توانست تیم بسپارشیمی سپیدان را شکست دهد و به مقام قهرمانی برسد.
گفتنی است تیم های بسپارشیمی سپیدان و گوی و چوگان اسپادانا ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.
اسب گلد کامپیوس به مالکیت باشگاه بسپارشیمی سپیدان و سیدامیرحسین حسینی از تیم نزاجا بعنوان بهترین اسب و بازیکن جام انتخاب شدند.
جوایز جام جایزه بزرگ اسنوا :
*تیم اول آقایان ۴ میلیارد ریال
*تیم دوم آقایان ۳ میلیارد ریال
*تیم سوم آقایان ۲ میلیارد ریال
*بازیکن برتر ۷۵۰ میلیون ریال
*اسب برتر ۵۰۰ میلیون ریال
