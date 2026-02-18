۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

نزاجا قهرمان لیگ ملی چوگان ایران شد

رقابت های هفته بیست و سوم لیگ ملی چوگان ایران در سال ۱۴۰۴ با عنوان جام اسنوا در بخش آقایان برگزار و تیم نزاجا توانست به مقام قهرمانی برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون چوگان، هفته بیست و سوم لیگ ملی چوگان ایران در سال ۱۴۰۴ با نام جام اسنوا در بخش آقایان با سطح هندیکپ ۲ تا ۶ به میزبانی مجموعه چوگان بسپارشیمی سپیدان برگزار و تیم نزاجا در یک جدال سنگین و فنی توانست تیم بسپارشیمی سپیدان را شکست دهد و به مقام قهرمانی برسد.

گفتنی است تیم های بسپارشیمی سپیدان و گوی و چوگان اسپادانا ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

اسب گلد کامپیوس به مالکیت باشگاه بسپارشیمی سپیدان و سیدامیرحسین حسینی از تیم نزاجا بعنوان بهترین اسب و بازیکن جام انتخاب شدند.

جوایز جام جایزه بزرگ اسنوا :

*تیم اول آقایان ۴ میلیارد ریال
*تیم دوم آقایان ۳ میلیارد ریال
*تیم سوم آقایان ۲ میلیارد ریال

*بازیکن برتر ۷۵۰ میلیون ریال
*اسب برتر ۵۰۰ میلیون ریال

