اصغر ناظری رئیس فدراسیون چوگان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جنگ افروزی دشمنان ایران و تجاوز به کشورمان و همچنین در مورد سکوت محافل بین المللی ورزشی دنیا در اینباره اظهار کرد: این سکوت ناشی از نفوذپذیری دشمنان ماست در صورتی که هر انسان جوانمرد و آزاداندیش معترف است که ایران مورد هجوم قرار گرفته است و باید جنگ افروزی علیه کشورمان محکوم شود.

وی افزود: همه ما این روزها شاهد این هستیم هجوم دشمن با حملات موشکی و بمب‌های سنگین باعث کشته شدن بسیاری از مردم عادی، زنان و کودکان شده و به نظرم هر کسی که چشم خود را روی این جنایت‌ها ببندد عشق به وطن ندارد.

رئیس فدراسیون چوگان در ادامه خاطر نشان کرد: با هموطنان عزیزم ابراز همدردی می‌کنم و در کنار مردم داغدیده هستم. مطمئنا این روزهای تلخ هم به پایان می‌رسد و نام ایران مثل همیشه سربلند می‌ماند.

ناظری در خصوص حملاتی که به اماکن ورزشی صورت گرفته است نیز گفت: این نوع حملات نشان‌دهنده استیصال دشمن و بسیار دردناک و محکوم است. اماکن ورزشی باید کانون صلح و دوستی و رقابت ورزشی باشد نه هدف نظامی اما شاهد هستیم که دشمن این مسئله را هم نادیده می‌گیرد.

وی افزود: ایران از زمان کوروش بزرگ تا نبرد ماراتن بسیار متمدن و توانا بوده است و اقوامش بزرگترین ملت گیتی بوده اند.

رئیس فدراسیون چوگان ادامه داد: هنوز روم طفلی کوچک بود و اروپای جدید پا به عرصه وجود نگذاشته بود و یونانیان نیز ملتی متمدن نبودند ولی ایرانیان دارای تمدن و فرهنگی والا و انسان پرور بودند.

ناظری تاکید کرد: زمانی که یونانیان برای آمادگی رزمی یکدیگر را به خاک و خون می کشیدند ایرانی‌ها مشق رزم را با چوگان فرا می گرفتند و سفیر مهر و دوستی بودند. اگر امروز اماکن ورزشی و مناطق مسکونی توسط امریکای جنایتکار و صیهونیست کودک کش تخریب میشود اما تاریخ خوب می داند که ایرانیان، مبتکر و سازنده ی اولین استادیوم ورزشی استاندارد دنیا در نقش جهان اصفهان بوده اند.