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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۲۴

اصغر ناظری در گفتگو با مهر:

حملات به اماکن ورزشی نشان‌دهنده استیصال دشمنان است

حملات به اماکن ورزشی نشان‌دهنده استیصال دشمنان است

رئیس فدراسیون چوگان با تاکید بر اینکه سکوت جهانیان در برابر تجاوز به ایران محکوم است، گفت: حملات اخیر دشمن به اماکن ورزشی نشان دهنده استیصال دشمنان است.

اصغر ناظری رئیس فدراسیون چوگان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جنگ افروزی دشمنان ایران و تجاوز به کشورمان و همچنین در مورد سکوت محافل بین المللی ورزشی دنیا در اینباره اظهار کرد: این سکوت ناشی از نفوذپذیری دشمنان ماست در صورتی که هر انسان جوانمرد و آزاداندیش معترف است که ایران مورد هجوم قرار گرفته است و باید جنگ افروزی علیه کشورمان محکوم شود.

وی افزود: همه ما این روزها شاهد این هستیم هجوم دشمن با حملات موشکی و بمب‌های سنگین باعث کشته شدن بسیاری از مردم عادی، زنان و کودکان شده و به نظرم هر کسی که چشم خود را روی این جنایت‌ها ببندد عشق به وطن ندارد.

رئیس فدراسیون چوگان در ادامه خاطر نشان کرد: با هموطنان عزیزم ابراز همدردی می‌کنم و در کنار مردم داغدیده هستم. مطمئنا این روزهای تلخ هم به پایان می‌رسد و نام ایران مثل همیشه سربلند می‌ماند.

ناظری در خصوص حملاتی که به اماکن ورزشی صورت گرفته است نیز گفت: این نوع حملات نشان‌دهنده استیصال دشمن و بسیار دردناک و محکوم است. اماکن ورزشی باید کانون صلح و دوستی و رقابت ورزشی باشد نه هدف نظامی اما شاهد هستیم که دشمن این مسئله را هم نادیده می‌گیرد.

وی افزود: ایران از زمان کوروش بزرگ تا نبرد ماراتن بسیار متمدن و توانا بوده است و اقوامش بزرگترین ملت گیتی بوده اند.

رئیس فدراسیون چوگان ادامه داد: هنوز روم طفلی کوچک بود و اروپای جدید پا به عرصه وجود نگذاشته بود و یونانیان نیز ملتی متمدن نبودند ولی ایرانیان دارای تمدن و فرهنگی والا و انسان پرور بودند.

ناظری تاکید کرد: زمانی که یونانیان برای آمادگی رزمی یکدیگر را به خاک و خون می کشیدند ایرانی‌ها مشق رزم را با چوگان فرا می گرفتند و سفیر مهر و دوستی بودند. اگر امروز اماکن ورزشی و مناطق مسکونی توسط امریکای جنایتکار و صیهونیست کودک کش تخریب میشود اما تاریخ خوب می داند که ایرانیان، مبتکر و سازنده ی اولین استادیوم ورزشی استاندارد دنیا در نقش جهان اصفهان بوده اند.

کد مطلب 6779396
فریبا جلیل خانی

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