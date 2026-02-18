به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش، با حضور در سایتهای عملیاتی و مواضع دفاعی گروه شهید ظرافتی بابلسر، از بخش های مختلف این یگان ها، بازدید و به صورت میدانی میزان آمادگی رزمی و توانمندیهای دفاعی این یگان را مورد ارزیابی دقیق قرار داد.
وی در حاشیه این بازدید، چند طرح آموزشی و مهارتی از جمله مرکز مهارتافزایی سرهنگ شهید جابر کامرانی، ویژه کارکنان وظیفه را افتتاح کرد.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) در این مرکز، فراگیری آموزشهای فنی و حرفهای را برای سربازان، اقدامی مؤثر در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب درباره ایجاد اشتغال پایدار و تقویت روحیه خودباوری در میان نسل جوان توصیف کرد و افزود: سربازان به عنوان سرمایههای ملی، شایستهترین افراد برای بهرهمندی از این آموزشها هستند تا آینده شغلی روشنی در انتظارشان باشد.
دیدار چهرهبهچهره با کارکنان پایور و وظیفه و بررسی مسائل رفاهی و خدماتی یگان نیز بخش پایانی این بازدید بود.
