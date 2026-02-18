۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

برگزاری نشست توجیهی رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه در بندرعباس

نشست توجیهی رزمایش مرکب دریایی نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران به میزبانی منطقه یکم امامت نداجا در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری نشست توجیهی رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه در منطقه یکم‌ امامت نداجا با حضور معاون هماهنگ‌کننده منطقه یکم امامت نداجا، فرمانده ناوگروه روسیه و کارکنان شناورهای نیروهای دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حاضر در رزمایش برگزار شد و طی آن هماهنگی‌های لازم برای اجرای هرچه مطلوب‌تر مراحل مختلف رزمایش مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، موضوعاتی از جمله اجرای سناریوهای عملیاتی، سازمان رزم، مراحل اجرا، پشتیبانی، مخابرات و الزامات ایمنی تشریح و هماهنگ شد.
همچنین تمرین‌هایی نظیر مخابره با پرچم، فوتو ایکس و تصویربرداری هوایی ، عملیات تصرف کشتی از سطح و هوا، و مانور افسر نگهبان، آیین بدرقه و مسیر برگزاری رزمایش بررسی و مرور شد.

کد خبر 6752883
هادی رضایی

