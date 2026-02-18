برگزاری نشست توجیهی رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری نشست توجیهی رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه در منطقه یکم‌ امامت نداجا با حضور معاون هماهنگ‌کننده منطقه یکم امامت نداجا، فرمانده ناوگروه روسیه و کارکنان شناورهای نیروهای دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حاضر در رزمایش برگزار شد و طی آن هماهنگی‌های لازم برای اجرای هرچه مطلوب‌تر مراحل مختلف رزمایش مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، موضوعاتی از جمله اجرای سناریوهای عملیاتی، سازمان رزم، مراحل اجرا، پشتیبانی، مخابرات و الزامات ایمنی تشریح و هماهنگ شد.

همچنین تمرین‌هایی نظیر مخابره با پرچم، فوتو ایکس و تصویربرداری هوایی ، عملیات تصرف کشتی از سطح و هوا، و مانور افسر نگهبان، آیین بدرقه و مسیر برگزاری رزمایش بررسی و مرور شد.