به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا وکیل زاده گفت: ساعت ۱۴:۲۲ ظهر چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ گزارش برخورد یک دستگاه اتوبوس مسافربری با خودرو سواری سمند تاکسی در محور نی ریز- سه راهی جعفر آباد، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی ادامه داد: به محض اطلاع ۵ دستگاه آمبولانس به صحنه اعزام شده‌ اند.

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس تصریح کرد: این اتوبوس که از مبدأ داراب به مقصد یزد در حال حرکت بوده است ،تاکنون ۲۷ مصدوم و یک جان باخته از محل حادثه برجا گذاشته است.

وکیل‌زاده تصریح کرد: عملیات ارزیابی و انتقال مصدومان در حال انجام است.