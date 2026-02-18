۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹

۲۷ مصدوم و یک کشته در اثر برخورد اتوبوس با تاکسی در محور نی‌ریز فارس

نی ریز- مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس با تاکسی در محور نی ریز سه راهی جعفرآباد ۲۷ مصدوم و یک کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا وکیل زاده گفت: ساعت ۱۴:۲۲ ظهر چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ گزارش برخورد یک دستگاه اتوبوس مسافربری با خودرو سواری سمند تاکسی در محور نی ریز- سه راهی جعفر آباد، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی ادامه داد: به محض اطلاع ۵ دستگاه آمبولانس به صحنه اعزام شده‌ اند.

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس تصریح کرد: این اتوبوس که از مبدأ داراب به مقصد یزد در حال حرکت بوده است ،تاکنون ۲۷ مصدوم و یک جان باخته از محل حادثه برجا گذاشته است.

وکیل‌زاده تصریح کرد: عملیات ارزیابی و انتقال مصدومان در حال انجام است.

