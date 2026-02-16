به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نظری عصر دوشنبه اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه راهبردی تعریض، تسطیح و آسفالت محور پل فلزی رودخانه دهرم تا سه‌راهی محور فیروزآباد-جم-عسلویه در شهرستان فراشبند از ۲۳ بهمن‌ماه امسال رسماً آغاز شده است.

وی افزود: این پروژه به طول ۱۰ کیلومتر و با اعتبار اولیه یک هزار میلیارد ریال اجرا می‌شود و از مطالبات جدی و دیرینه مردم منطقه به شمار می‌رود که با مساعدت ویژه مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس وارد مرحله عملیاتی شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فراشبند با اشاره به استقرار پیمانکار و تجهیز کارگاه، تصریح کرد: عملیات اجرایی شامل تعریض کامل مسیر ده کیلومتری، احداث پل راهبردی بر روی رودخانه دهرم، اجرای زیرسازی اصولی و روکش نهایی آسفالت خواهد بود.

نظری ادامه داد: هم‌زمان با آغاز عملیات، از شهروندان و رانندگان در مسیر دهرم تا احمدآباد درخواست می‌شود ضمن رعایت احتیاط کامل، به علائم هشداردهنده و توصیه‌های تیم‌های ایمنی مستقر در محدوده پروژه توجه ویژه داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل این طرح نقش مؤثری در کاهش تصادفات جاده‌ای، افزایش ایمنی سفر، تسهیل ارتباطات بین فیروزآباد و عسلویه و همچنین رونق اقتصادی جنوب استان فارس خواهد داشت.