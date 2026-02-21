به گزارش خبرگزاری مهر،مسعود عابد، ظهر شنبه با اشاره به حجم بالای تماسهای تلفنی برقرار شده با مرکز ارتباطات اورژانس فارس گفت: در طول این یک هفته، ۲۰ هزار و ۳۳۵ تماس تلفنی با این مرکز برقرار شده است که افزایش ۳.۴ درصدی نسبت به هفته گذشته را درپی داشته است؛ این حجم عظیم از تماسها، بیانگر اعتماد و اطمینان بالای مردم به خدمات اورژانس و همچنین نشاندهنده نیاز روزافزون آنها به دریافت خدمات فوریت پزشکی است.
وی تصریح کرد: در میان این تماسها، با افزایش ۴۷ درصدی نسبت به هفته گذشته، تعداد یکهزار و ۲۵۰ تماس مزاحمت تلفنی نیز به ثبت رسیده است؛ این تماسهای غیرضروری و مزاحمتآمیز، ضمن ایجاد اخلال و کندی در روند خدمترسانی به بیماران و مصدومان واقعی که نیازمند کمک فوری هستند، باعث هدررفت منابع مالی و انرژی کارکنان اورژانس میشود.
این مقام مسئول با اشاره به گستردگی فعالیت، تلاش بیوقفه و تعهد شبانهروزی پرسنل اورژانس در ارائه خدمات پیشبیمارستانی افزود: در پی این تماسها، با افزایش شش درصدی، ۵۴۴۵ مأموریت ثبت شده که شامل یکهزار و ۱۷۱ مورد حوادث ترافیکی (افزایش ۲۵ درصدی) و چهارهزار و ۲۷۲ مورد حوادث غیرترافیکی (افزایش ۱.۷ درصدی) مانند مشکلات قلبی و مغزی، مسمومیت و سایر آسیبدیدگیها بود؛ در میان حوادث ترافیکی، ۹ نفر بر اثر شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بودند.
عابد در ادامه اظهار کرد: در این تعداد مأموریت، ۲۴۶۲ نفر از مصدومان و بیماران پس از دریافت خدمات پیشبیمارستانی و به منظور دریافت خدمات تخصصیتر، به مراکز درمانی و بیمارستانهای سطح استان انتقال داده شدهاند و همچنین ۲۱۷۳ نفر نیز در محل وقوع حادثه، از خدمات اورژانس بهرهمند شده و اقدامات اولیه درمانی برای آنها انجام شده است.
رئیس مرکز اورژانس فارس همچنین به نقش مهم اورژانس هوایی اشاره کرد و افزود: بالگردهای اورژانس استان نیز در این مدت با انجام سه سورتی پرواز امدادی، به یاری سه بیمار و مصدوم که نیازمند انتقال سریع و فوری به مراکز درمانی مجهز بودند شتافته و با حمایت درمانی پیشرفته، آنان را به بیمارستان تخصصی منتقل کردهاند.
