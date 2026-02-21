۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲

رشد ۴۷ درصدی مزاحمت‌های تلفنی در اورژانس فارس

شیراز-رئیس مرکز اورژانس فارس از ثبت ۴۷ درصد افزایش مزاحمت‌های تلفنی اورژانس ۱۱۵ در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،مسعود عابد، ظهر شنبه با اشاره به حجم بالای تماس‌های تلفنی برقرار شده با مرکز ارتباطات اورژانس فارس گفت: در طول این یک هفته، ۲۰ هزار و ۳۳۵ تماس تلفنی با این مرکز برقرار شده است که افزایش ۳.۴ درصدی نسبت به هفته گذشته را درپی داشته است؛ این حجم عظیم از تماس‌ها، بیانگر اعتماد و اطمینان بالای مردم به خدمات اورژانس و همچنین نشان‌دهنده نیاز روزافزون آن‌ها به دریافت خدمات فوریت پزشکی است.

وی تصریح کرد: در میان این تماس‌ها، با افزایش ۴۷ درصدی نسبت به هفته گذشته، تعداد یک‌هزار و ۲۵۰ تماس مزاحمت تلفنی نیز به ثبت رسیده است؛ این تماس‌های غیرضروری و مزاحمت‌آمیز، ضمن ایجاد اخلال و کندی در روند خدمت‌رسانی به بیماران و مصدومان واقعی که نیازمند کمک فوری هستند، باعث هدررفت منابع مالی و انرژی کارکنان اورژانس می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به گستردگی فعالیت، تلاش بی‌وقفه و تعهد شبانه‌روزی پرسنل اورژانس در ارائه خدمات پیش‌بیمارستانی افزود: در پی این تماس‌ها، با افزایش شش درصدی، ۵۴۴۵ مأموریت ثبت شده که شامل یک‌هزار و ۱۷۱ مورد حوادث ترافیکی (افزایش ۲۵ درصدی) و چهارهزار و ۲۷۲ مورد حوادث غیرترافیکی (افزایش ۱.۷ درصدی) مانند مشکلات قلبی و مغزی، مسمومیت و سایر آسیب‌دیدگی‌ها بود؛ در میان حوادث ترافیکی، ۹ نفر بر اثر شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بودند.

عابد در ادامه اظهار کرد: در این تعداد مأموریت، ۲۴۶۲ نفر از مصدومان و بیماران پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی و به منظور دریافت خدمات تخصصی‌تر، به مراکز درمانی و بیمارستان‌های سطح استان انتقال داده شده‌اند و همچنین ۲۱۷۳ نفر نیز در محل وقوع حادثه، از خدمات اورژانس بهره‌مند شده و اقدامات اولیه درمانی برای آن‌ها انجام شده است.

رئیس مرکز اورژانس فارس همچنین به نقش مهم اورژانس هوایی اشاره کرد و افزود: بالگردهای اورژانس استان نیز در این مدت با انجام سه سورتی پرواز امدادی، به یاری سه بیمار و مصدوم که نیازمند انتقال سریع و فوری به مراکز درمانی مجهز بودند شتافته و با حمایت درمانی پیشرفته، آنان را به بیمارستان تخصصی منتقل کرده‌اند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها