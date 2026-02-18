به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان، بعدازظهر امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ در نشست با سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان لرستان در تالار دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان با اشاره به اینکه مشکلی که ما داریم وضعیتی است که در آن قرار گرفته‌ایم، وضعیتی که در روند کل این سال‌هایی که اختیار داشتند و داشتیم و مدیریت کردیم؛ اظهار داشت: امروز نزدیک به ۷ میلیون میلیارد پروژه روی زمین داریم که کلنگ زده‌ایم و ۲۰ تا ۲۵ سال است که روی زمین مانده اند.

وی با بیان اینکه آن وقت انتظار داریم همه این پروژه ها هم حل شود، تصریح کرد: تا الان پروژه یا مصوبه ای نداده ایم که اجرا نکرده با شیم؛ آن چیزی که داریم و می توانیم را می نویسیم و امضا می کنیم و عمل می کنیم و چیزی که نمی توانیم وعده دروغ نمی دهیم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ۷ میلیون میلیارد پروژه نیمه تمام در کشور مانده است، آدم نگاه می‌کند به درآمد و بعد وعده و قول می دهد؛ باید با مردم صادقانه صحبت کرد.

وضعیت کسری انرژی و استفاده از نیروگاه‌های جدید

پزشکیان با اشاره به اینکه در زمان تحویل گرفتن دولت ۲۵ هزار مگاوات کسری انرژی داشتیم، از این میزان ۵ هزار مگاوات فقط برق آبی بود که باران نیامده بود و کسری داشتیم؛ آب نبود برق نمی توانستیم تولید کنیم، گفت: پارسال که وضع خیلی بدتر از امسال بود.

وی یادآور شد: تا کنون با کارهایی که انجام داده ایم نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات پنل خورشیدی و نیروگاه سیکل ترکیبی و ساختار جدید به میدان آورده ایم؛ این اتفاقات با همین وضعیت جنگ و توقعاتی که فکر می کنند باید معجزه شود انجام شده است.

تابستان قطعی برق نخواهیم داشت

رئیس جمهور تصریح کرد: تابستان قطعی برق نخواهیم داشت.

پزشکیان با اشاره به اینکه این روند با تلاش سرمایه گذاران رخ داده است، گفت: الان بازار رونق پنل های خورشیدی است؛ زمانی که اختیار را به دست گرفتیم هزار مگاوات پنل توانسته بودند اجرا کنند و امروز به ۵ هزار مگاوات رسیده ایم و در یک ماه آینده هم هزار مگاوات دیگر وارد خط می شود.

وی ادامه داد: داریم به سرعت مشکل انرژی را حل می کنیم، به این سادگی هم نبود و برای اجرای پروژه ها اختیار دادیم به مسئولان.

کاری که می شود اینجا انجام داد را چرا در بالا باید تصمیم گرفت؟

پزشکیان تصریح کرد: اینکه الان بیشتر حرف هایی که در جلسه زدند گلایه از بروکراسی بود، یکی گفت داعش ایران بروکراسی است؛ خب ما این را قطع کرده ایم می گوییم اختیار می دهیم خودتان در استان ها کار کنید.

وی افزود: سرمایه گذار کشت و صنعت می گفت می خواهد ۱۸ هزار میلیارد سرمایه گذاری کند و ۵ ماه است گرفتار بروکراسی شده است؛ شنبه ان شاالله مسئله را پیگیری می کنم. البته ما اختیار داده ایم چرا حل نمی کنید؟ کاری که می شود اینجا انجام داد را چرا در بالا باید تصمیم گرفت؟

۷ هزار مگاوات پنل خورشیدی با ۱.۵ میلیارد دلار

رئیس جمهور کشور با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی نزدیک به ۶۵۰ مگاوات پروژه انرژی بادی یک سرمایه گذاری دارد انجام می دهد؛ اظهار داشت: وقتی می خواستیم پنل خورشیدی بزنیم در دو نمایشگاه گفتند ۱۵ میلیارد دلار بدهید ۳۰ هزار مگاوات پنل می زنیم و ۳۰ درصد هم خودمان سرمایه گذاری می کنیم؛ در حالی که الان ۷ هزار مگاوات را با ۱.۵ میلیارد دلار داریم انجام می دهیم.

پزشکیان ادامه داد: وقتی قرار بود جنس را بخریم قیمت بالا می دادند تا ارز بیشتر بگیرند، وقتی میخواستند صادر کنند قیمت پایین اعلام می کردند، یعنی در صادرات قیمت پایین می آمد و در واردات قیمت بالا می رفت؛ این در مورد کارهایی بود که ارز باید می گرفتند.

وی یادآور شد: در عرض همین یک ماهی که ارز را اصلاح کرده ایم ۴ میلیارد دلار در همین بازار معامله شده است و ۶ میلیارد دلار در بازارهای بعدی معامله شده است.

از هر طرف خدا دارد ما را امتحان می کند!

رئیس جمهور کشور با بیان اینکه چه کسی می آمد ارز خود را ۱۷۰ هزار تومان بفروشد و بعد برود ۱۲۰ هزار تومان بخرد؟ خاطرنشان کرد: بازرسی، دیوان محاسبات، قوه قضاییه بررسی کند، چرا باید ۱۷۰ هزار تومان بفروشم بعد ۱۲۰ هزار تومان بخرم دوباره؟ تا زمانی که ریشه ها را نتوانیم از بین ببریم جلوی فساد و قاچاق و رانت را که نمی شود گرفت.

پزشکیان گفت: بازار باید خودش تعیین کند، همین بنگاه های دولتی چرا دارد ضرر می کند؟ طبق قانون باید واگذار کنیم، طبق سیاست های کلی مقام معظم رهبری باید واگذار کنیم و می خواهیم این کار را انجام دهیم.

وی افزود: وضعیتی که الان در آن قرار گرفته ایم نمی دانم بگویم از هر طرف به اصطلاح بلا نازل می شود یا نعمت؛ از هر طرف خدا دارد ما را امتحان می کند؛ و قطعا « تُحِبُّوا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ ۗ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».

اگر چشم به بیرون بدوزیم راه حل پیدا نمی کنیم

وی با اشاره به اینکه ما مصمم هستیم مشکلات را حل کنیم، معتقدیم با کمک تولیدکنندگان و کارآفرینان و دانشگاهیان قادریم مشکلات را حل کنیم، اظهار داشت: ما روی گنج نشسته ایم، اگر چشم به بیرون بدوزیم راه حل پیدا نمی کنیم، راه حل در خودمان است، اگر باور کنیم می توانیم این کار را بکنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه گیر قانونی و فاینانس وجود دارد؟ الان اعلام می کنم اگر کسی هست نیاز به فاینانس دارد می تواند انجام دهد، تصریح کرد: ما با اصناف و گروه های مختلف می نشینیم و گفتگو می کنیم، ما می توانیم حرف های را شما را بشنویم و اگر قدرت و اختیاری داشته باشیم حل کنیم؛ ما آمده ایم مشکل مردم را حل کنیم، نیامده ایم ریاست کنیم، ما آمده ایم نوکری مردم را بکنیم و افتخار می کنم برای کشورم دارم تلاش می کنم.

آماده ایم تمام زندگی خود را بگذاریم

پزشکیان خاطرنشان کرد: برای من سخت است اینطور زندگی کردن، چون آدمی بودم آزاد و رها و کار خودم را می کردم، الان باید آسه بریم آسه بیایم؛ ولی به خاطر کشورمان آماده ایم تمام زندگی خود را بگذاریم و به اینکه شهید هم بشویم افتخار می کنیم و باکی از شهادت نداریم و افتخار هم می کنیم این اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به اینکه صادقانه می گویم هر کاری که از دستمان بر بیاید که راه را برای توسعه باز کنیم مطمئن باشید تردید نمی کنیم و با قدرت شبانه روز در خدمت شما هستیم، گفت: مسائلی که در جلسه مطرح شد هم پیگیری می کنیم؛ شما هم یک مقدار وضعیت در مضیقه بودن ما را متوجه باشید؛ اینطور نیست که ما داریم و نمی دهیم.

سه برابر اروپا داریم انرژی و برق مصرف می کنیم

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات ما همین حرف ها است، چیزی که نیست می گوییم اجرا شود، افزود: مگر ممکن است من پول داشته باشم و نخواهم کمک کنم؟ می دانید چرا تورم ایجاد می شود؟ چون یک هزینه هایی که پول آن موجود نیست درست می کنیم و در مردم توقع ایجاد می کنیم؛ بعد در مردم ایجاد نارضایتی می شود چون می گویند قانون گفته است اینطور باید باشد چرا اجرا نمی کنید؟

پزشکیان یادآور شد: ما الان داریم تلاش میکنیم مصرف را مدیریت کنیم، ما سه برابر اروپا داریم انرژی و برق مصرف می کنیم، کافی است ۱۰ درصد صرفه جویی کنیم؛ ۹ میلیون بشکه در روز نفت و گاز داریم تولید و مصرف و صادر می کنیم اگر ۱۰ درصد صرفه جویی کنیم روزانه می شود ۹۰۰ هزار بشکه.

وفاق و انسجامی که وجود دارد بیشتر از هر موقعی است

وی با اشاره به اینکه الان هم با مجلس و هم با قوه قضاییه وفاق و انسجامی که وجود دارد بیشتر از هر موقعی است، گفت: چیزی که بتوانم انجام دهم با با قاطعیت می گویم پیگیری و اجرا خواهم کرد؛ در همه استان هایی که رفته ام هرچه نوشته ایم اجرا کرده ایم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هرچه که بنویسیم و تعهد کنیم اجرا خواهیم کرد، چیزی که نتوانیم از اول می گوییم و شاید این تلخ باشد اما تلخی اولیه را به دروغ بعدی ترجیح می دهیم، خاطرنشان کرد: صادقانه می گویم ما دلمان می خواهد دست به دست هم دهیم مشکلات مردم عزیز را حل کنیم.

آمریکا و صهیونیست‌های جنایتکار نمی خواهند ما روی پای خودمان بایستیم

پزشکیان ادامه داد: این نامردها، اروپا و آمریکا و صهیونیست های جنایتکار و نسل کش نمی خواهند ما روی پای خودمان بایستیم؛ ما باید بایستیم و برای ایستادن هزینه هم باید بدهیم. اعتقادم این است اگر با هم باشیم هیچ قدرتی نمی تواند ما را از جلو رفتن بازدارد.

بنابراین گزارش، نشست با سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان لرستان با هدف گفت‌وگوی مستقیم دولت با فعالان اقتصادی برگزار شده و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان استان، مسائل، مشکلات و پیشنهادهای خود را در حوزه‌های مختلف تولید، صنعت، معدن و خدمات مطرح کردند.

رئیس‌جمهور نیز در این جلسه به صورت مستقیم پای سخنان فعالان اقتصادی نشست و دیدگاه‌های آنان را استماع کرد.

نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، از برنامه‌های محوری روز نخست نوزدهمین سفر استانی رئیس‌جمهور به لرستان بود.