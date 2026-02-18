کریمی: کمبودی در بازار کالاهای اساسی استان وجود ندارد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تولید مرغ اظهار کرد: وضعیت تولید مرغ در استان مطلوب است و از مجموع ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در هر دوره، تاکنون حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه انجام شده و مابقی نیز طبق برنامه در حال انجام است.

وی افزود: با وجود برخی محدودیت‌ها در سامانه بازارگاه و ثبت خرید نهاده‌ها از طریق کیف پول، روند تأمین نهاده‌های دامی ادامه دارد و این موضوع خللی در تأمین بازار ایجاد نکرده است، به‌طوری که در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در بازار کالاهای اساسی استان مشاهده نمی‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به نوسانات مقطعی قیمت‌ها تصریح کرد: تنها مشکل محدود موجود، افزایش مقطعی برخی قیمت‌هاست که بازرسی‌ها و نظارت‌های مستمر دستگاه‌های مسئول، این موضوع را تحت کنترل قرار داده و با هرگونه سوءاستفاده احتمالی برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

کریمی در ادامه به اقدامات ستاد تنظیم بازار استان برای ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال اشاره کرد و گفت: در این راستا، تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با جدیت دنبال شده و تاکنون ۱۲۰ تن پرتقال، ۶۰ تن سیب و انواع خرما با همکاری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ذخیره‌سازی شده است.

وی تأکید کرد: این ذخایر به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که در هیچ‌یک از بازارهای استان کمبودی مشاهده نشود و دسترسی مردم به کالاهای اساسی به‌صورت پایدار و مستمر تضمین شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نیز بیان کرد: توزیع کالاهای اساسی در تمامی بازارهای استان به شکل مطلوب در حال انجام است و هیچ کمبودی در فروشگاه‌ها و مراکز عرضه وجود ندارد. این روند به‌ویژه در مناطق هشتگانه شهرستان کرمانشاه به‌صورت دقیق رصد و پایش می‌شود.

برگزاری نمایشگاه ماه رمضان و فروش بهاره

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری نمایشگاه ماه رمضان و فروش بهاره ویژه نوروز ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه از ۱۷ تا ۲۲ اسفندماه در محل نمایشگاه‌های استان برگزار می‌شود و غرفه‌های رایگان برای عرضه کالاهای اساسی نظیر خرما، گوشت گرم و مرغ در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

وی افزود: واحدهای تولیدی می‌توانند محصولات خود را با قیمت کارخانه در این نمایشگاه عرضه کنند تا هم دسترسی مردم به کالاها آسان‌تر شود و هم قیمت‌ها در سطح مناسبی قرار گیرد. این نمایشگاه به‌صورت عام‌المنفعه برگزار می‌شود و هدف اصلی آن حمایت از مردم و تولیدکنندگان است.

راه‌اندازی روستا بازار در کرمانشاه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین از استقرار و راه‌اندازی روستا بازار در مناطق هشتگانه شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این بازارها، دسترسی مردم به میوه و کالاهای اساسی تسهیل شده و فرآیند توزیع نیز تحت نظارت دقیق انجام می‌شود. این اقدام در راستای مدیریت بهتر بازار و حمایت از معیشت مردم در ماه رمضان و ایام پایانی سال صورت گرفته است.

کریمی در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تأکید کرد: تمام این اقدامات با هدف ایجاد آرامش در بازار، جلوگیری از کمبود کالا و حمایت همزمان از مردم و تولیدکنندگان استان انجام شده و سازمان جهاد کشاورزی با همکاری سایر نهادها، با جدیت پیگیر تداوم این روند خواهد بود.