هوشمندسازی زنجیره مرغ و کالاهای اساسی در آذربایجان‌ غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر،محمدرضا اصغری عصر چهارشنبه نشست امضای تفاهم‌نامه همکاری با شرکت مجری سامانه هوشمند، اظهار کرد:نشست امضای تفاهم‌نامه همکاری با شرکت مجری سامانه هوشمند، طرح هوشمندسازی زنجیره تأمین مرغ و کالاهای اساسی در استان با راه‌اندازی سامانه هوشمند مدیریت تامین و توزیع کالاهای اساسی و فرآورده های کشاورزی در استان آغاز شد و این اقدام، نقطه عطفی در مسیر شفاف‌سازی و مدیریت هوشمند بازار به شمار می‌رود.

وی عنوان کرد: در گام نخست، قرارداد همکاری میان این شرکت و اتحادیه مرغداران استان منعقد شد که بر اساس آن، تمامی فرآیندهای تأمین، حمل، عرضه مرغ زنده و توزیع گوشت مرغ در بستر ابن سامانه مدیریت خواهد شد.

اصغری افزود: در مراحل بعدی، سایر اقلام اساسی از جمله برنج، روغن، شکر و دیگر کالاهای مشمول طرح تنظیم بازار نیز در این سامانه قرار می‌گیرد تا یکپارچگی کامل در مدیریت هوشمند زنجیره تأمین کالاهای اساسی در سطح استان محقق شود.

وی با اشاره به مصوبه دولت درباره واردات تهاتری کالاهای اساسی از استان‌های مرزی گفت: آذربایجان‌غربی به عنوان نخستین استان کشور، فرآیند نظارت بر توزیع کالاهای وارداتی را نیز از طریق این سامانه هوشمند اجرا خواهد کرد که این موضوع نقش مهمی در جلوگیری از انحراف کالا و افزایش شفافیت دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرد: راه‌اندازی این سامانه علاوه بر تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به بازار، موجب ارتقای نظارت، کاهش تخلفات احتمالی، و تحقق سیاست‌های تنظیم بازار در سطح استان خواهد شد.

وی اجرای این طرح را گامی اساسی در جهت تقویت امنیت غذایی و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین دانست و گفت: با عملیاتی شدن این سامانه، امکان رصد لحظه‌ای جریان کالا از مبدا تا مقصد فراهم می‌شود و این امر به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و کارآمدتر در حوزه بازار کمک خواهد کرد.