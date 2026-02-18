به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان، بعدازظهر امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در نشست «نهضت توسعه عدالت آموزشی» با اشاره به اینکه اگر به خودمان برگردیم می توانیم مشکلات را حل کنیم و اگر چشم به جای دیگر بدوزیم همین است که هست؛ اظهار داشت: نتیجه چشم دوختن به آن طرف همین می شود که کلنگ زده ایم، پول نداریم تکمیل کنیم و مردم هم از ما ناراضی هستند و می گویند وعده داده اند و اجرا نکرده اند.

وقتی خودمان اراده کنیم راه پیدا می کنیم

وی با بیان اینکه اگر ما ندانیم چه داریم و چه می توانیم کنیم نمی توانیم جهت گیری درستی داشته باشیم؛ به شعری از اقبال با مضمون « مانند صبا خیز و وزیدن دگر آموز/ دامان گل و لاله کشیدن دگر آموز»... اشاره کرد و تصریح کرد: اگر از این چاردیواری که دور خودمان است و تصور می کنیم از جای دیگر باید کمکی بیاید و مشکل را حل کند، بیرون نیاییم مشکلات حل نمی شود.

رئیس جمهور یادآور شد: وقتی خودمان اراده کنیم راه پیدا می کنیم، « وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ».

بچه های ما ارزش و سرمایه هستند

پزشکیان با طرح این سوال که این راه باید از کجا شروع شود؟ گفت: بچه های ما ارزش و سرمایه هستند، این ها گران قیمت تر و با ارزش تر از هر سرمایه او تمام معادنی هستند که ما داریم.

وی با بیان اینکه در ترکی ضرب المثلی داریم با این مضمون که «بچه اگر شعور داشته باشد سرمایه پدر را می خواهد چکار، اگر بیشعور باشد می خواهد چکار؟» در هر دو صورت خاک بر سرش می کند؛ تصریح کرد: این بچه ها هستند اگر یاد بگیرند، ذهن و فکر و توان خود را به کار بگیرند هیچ مشکلی نیست که نتوانند بر آن غلبه کنند؛ می شود به بچه ها آموزش داد کاری کرد که فردای خوبی بسازند.

آینده آن چیزی است که خواهیم ساخت

رئیس جمهور با اشاره به اینکه خیلی ها می گویند ما ناامیدیم و از این حرف هایی که بر طبل ناامیدی می کوبند، تصریح کرد: برای انسان هایی که یاد می گیرند و خودشان را پیدا می کنند آینده آن چیزی نیست که برای او ساخته اند، اینده آن چیزی است که من خواهم ساخت.

پزشکیان ادامه داد: اگر در مقابل مشکلات تسلیم شویم دیگران ما را خواهند ساخت، این ماییم که تصمیم می گیریم تسلیم شویم در برابر مشکلات یا در مقابلش بایستیم و آینده ای بسازیم که می خواهیم و مال ماست و برازنده ماست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فرارسیدن ماه مبارک رمضان اشاره کرد و اظهار داشت: حضرت علی(ع) می فرمایند « مَا لِی أَرَاکُمْ أَشْبَاحاً بِلَا أَرْوَاحٍ وَ أَرْوَاحاً بِلَا أَشْبَاحٍ وَ نُسَّاکاً بِلَا صَلَاحٍ وَ تُجَّاراً بِلَا أَرْبَاحٍ وَ أَیْقَاظاً نُوَّماً وَ شُهُوداً غُیَّباً وَ نَاظِرَةً عَمْیَاءَ وَ سَامِعَةً صَمَّاءَ وَ نَاطِقَةً بَکْمَاءَ؟!»می گوید جسم می بینم ولی روحی در آن نیست، شاهدانی غایبیم، بینندگانی نابیناییم؛ یعنی ما با این همه منابع و امکانات چرا باید اینجا باشیم؟

با همین امکانات می شود بهتر کار کرد

رئیس جمهور با بیان اینکه با همین امکانات می شود بهتر کار کرد و آموزش داد و گفتگو کرد، تصریح کرد: داریم تلاش می کنیم معیشت را درست کنیم و مشکلات را حل کنیم، کم هم نمی‌گذاریم و هرکسی که ادعا دارد می تواند کاری کند می‌گوییم بیاید کمک کند؛ ما با قدرت داریم کار می کنیم و هرکسی هم که تصور می کند می تواند کاری کند «بسم الله»!

پزشکیان ادامه داد: یک عمر است مدرسه کانکسی داشته ایم و کمبود مدرسه داشته ایم؛ فقط تصیم گرفتیم نداشته باشیم و وقتی مردم و خیرین و مشارکت ها و باور به انسان ها را به صحنه آوردیم دیدیم ساختند و داریم باز هم می سازیم.

بچه ها را خوب تربیت کنیم تا چشم به اجنبی ندوزند

وی با اشاره به اینکه مهمتر از ساختمان و تجهیز، آموزش است؛ گفت: ساختن مدرسه مقدمه است، هدف داشتن فضایی است که بچه ها را خوب تربیت کنیم و توانمند کنیم؛ بتوانند و باور و ایمان داشته باشند که این مملکت را باید آباد کنند و بسازند؛ نه اینکه چشم به اجنبی بدوزند که آن ها بیایند مملکت را خراب کنند برای اینکه ماها نمی توانیم کنار هم بنشینیم و گفتگو کنیم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: چرا باید اسرائیل صهیونیستی که نسل کشی می کند و کورکورانه بر خانه ها و بیمارستان ها و ساختمان ها و مدارس بمب می ریزد بشود نجاتگر یک عده آدم؟! این قابل قبول نیست.

معلمان بچه ها را واکاوی و کشف می کنند

پزشکیان خطاب به معلمان با تاکید بر اینکه شما خیلی موثرید در ایجاد فرهنگ، رفتار و باور گفت: یکسری از معلم هایی که داشته ام، نوع رفتار و و گفتار و منش آن ها زندگی من را عوض کرد.

وی ادامه داد: نوع رفتار و گفتار می تواند خیلی موثر باشد، چیزی که انسان می شنود ممکن است به مرور و طی روز و هفته و ماه ها فراموش شود، اما رفتار است که به سادگی از ذهن نمی رود و انسان را تغییر می دهد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: شما معلمان دارید بچه ها را واکاوی و کشف می کنید، در ورزش، هنر، علم و ریاضیات و ...؛هر کسی یک توانمندی دارد و وقتی کنار هم باشیم تیم می شویم، اگر بتوانیم از توانمندی های یکدیگر استفاده کنیم قدرتی می شویم که به سادگی شکست نمی خورد.

سایه جنگ یا صلح را از کشور بزداییم

پزشکیان با اشاره به اینکه ما داریم تلاش می کنیم بستر را بهتر کنیم، سایه جنگ یا صلح را از کشور بزداییم و نیت مقام معظم رهبری بر این است که این وضعیت نباید به این شکل ادامه پیدا کند؛ اظهار داشت: در ثبات است که می توان برنامه ریزی کرد، حرکت کرد و پیش رفت.

وی یادآور شد: دوست نداریم وعده هایی بدهیم که عمل نخواهیم کرد، نمی خواهیم قول هایی بدهیم که نمی توانیم عمل کنیم. تلاش می کنیم موانع را رفع کنیم و ان شاءالله دست به دست هم دهیم و کشور خود را آباد کنیم.

بنابراین گزارش، این نشست با حضور مسئولان ملی و استانی، مدیران حوزه آموزش، نخبگان و فعالان آموزشی برگزار شده است.

این نشست با هدف بررسی راهکارهای گسترش عدالت آموزشی، کاهش شکاف‌های آموزشی میان مناطق مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی در حوزه آموزش برگزار شده است.

در این جلسه، مسئولان آموزشی، مدیران اجرایی، فرهنگیان، خیران مدرسه‌ساز و فعالان اجتماعی حضور داشتند.

نشست توسعه عدالت آموزشی، یکی از برنامه‌های محوری روز نخست سفر رئیس‌جمهور به لرستان بود.