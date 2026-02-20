حجت الاسلام والمسلمین محمد منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن ماه ضیافت الهی اظهار کرد: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، طرح ملی «زندگی با آیهها» در تمامی روستاهای تابعه قنوات اجرا میشود.
وی با بیان اینکه این طرح با حضور ۶۵ مبلغ اعزامی دنبال خواهد شد، افزود: هدف اصلی از اجرای این برنامه، گسترش فرهنگ انس با قرآن کریم و نهادینهسازی مفاهیم الهی در ساحت زندگی فردی و اجتماعی مردم است.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی قنوات ادامه داد: مبلغین اعزامی ضمن اقامه نماز جماعت در مساجد، برگزاری محافل قرآنی و حضور در جمعهای مردمی، به تبیین و تشریح آیات منتخب هر جزء از قرآن کریم میپردازند و تلاش میکنند آموزههای قرآنی را به صورت کاربردی برای مخاطبان تبیین کنند.
وی گفت: برگزاری محافل روزانه جزءخوانی قرآن کریم در مساجد و حسینیهها، تشکیل جلسات خانگی قرآن، برنامههای حفظ آیات منتخب، برپایی افطاریهای ساده در مساجد و اجرای مسابقات قرآنی، فرهنگی و ورزشی از جمله برنامههای پیشبینیشده در قالب این طرح است.
منوچهری افزود: برگزاری شبهای احیا با مشارکت روحانیون و مبلغین اعزامی و همراهی مردم مؤمن و خیراندیش منطقه نیز از دیگر بخشهای این برنامه محسوب میشود که با هدف تقویت فضای معنوی در سطح روستاها اجرا خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه این طرح صرفاً محدود به برنامههای عبادی نیست، بیان کرد: فعالیتهای پیشبینیشده علاوه بر بُعد معنوی، دارای کارکرد آموزشی و تربیتی نیز بوده و زمینه آشنایی نسل جوان با مفاهیم عمیق قرآن کریم را فراهم میکند.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی قنوات تصریح کرد: اجرای این برنامهها در سطح تمامی روستاهای تابعه، فرصت ارزشمندی برای تحکیم پیوند خانوادهها با قرآن و ایجاد فضای معنوی در محیطهای اجتماعی فراهم میآورد.
وی گفت: پشتیبانی خیرین و مشارکت مردمی نقش مهمی در تحقق اهداف این طرح دارد و همراهی اقشار مختلف مردم، زمینهساز اثرگذاری هرچه بیشتر برنامههای فرهنگی و قرآنی خواهد بود.
منوچهری در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای طرح ملی «زندگی با آیهها» مساجد و محافل قرآنی به کانونهای فعال فرهنگی و معنوی تبدیل میشوند و بستر لازم برای افزایش مشارکت عمومی در برنامههای دینی و اجتماعی بیش از پیش مهیا خواهد شد.
