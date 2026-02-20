بسته جدید حمل و نقلی پایتخت شنبه رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی گفت: روز شنبه دوم اسفند ۱۴۰۴ در دویست و یازدهمین پویش امید و افتخار بزرگ ترین ایستگاه شارژ برقی کشور در قالب ایستگاه شارژ خودرو برقی کیانشهر به بهرهبرداری میرسد. همچنین از اتوبوس های ۱۸متری جدید بیآرتی نیز رونمایی میشود.
وی افزود: دنبالکنندگان خبرهای تهران مدت ها است که با بستههای حمل و نقلی جدید و فوقالعادهای که مدیریت شهری طی سال اخیر ارائه کرده آشنا هستند. اسفند سال گذشته بود که نخستین بسته حملونقلی با محوریت اتوبوسهای برقی در تهرانی ها رونمایی شد. در آن روز ۱۸۹ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۷۵۲ دستگاه تاکسی برقی و ۱۵۰ دستگاه خودروی برقی پلیس رونمایی شد تا برای رسیدن به قلههای حمل و نقل پاک نخستین قدم عملی را برداریم.
هرمزی ادامه داد: آن روز کنایههای زیادی زده و خردههای متعددی به مدیریت شهری گرفته میشد؛ اعم از اینکه این اتوبوسها و تاکسیها به درد تهران نمیخورند، باتری آنها مشکلساز میشود و برقیسازی راه حل مناسبی برای کاهش آلودگی هوا نیست. قریب به یک سال از این رخداد گذشته و طی این مدت همه منتقدان بر این مطلب صحه گذاشتهاند که نهضت برقیسازی راه حل مناسبی برای مشکلات تهران بوده و هست. هم در بخش توسعه ناوگان کارها با این مد جدید پیش رفت و هم در کاهش ذرات معلق و گازهای آلوده این ناوگان پاک توانست اثر خود را بگذارد. به همین دلیل است که برای ادامه مسیر برقی سازی مصمم و امیدوار هستیم.
معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: در دوره فعلی مدیریت شهری معادل ۲۵ سال گذشته واگن مترو قرارداد شده و ۲۲۰۰ اتوبوس جدید نیز به ناوگان اضافه شده اما این همه راه نیست. برای روزها و ماههای پیش رو، اتوبوسهای برقی جدید و متروباسهای تمام برقی جدید وارد ناوگان خواهد شد تا گامی دیگر در خدمات رسانی بهتر به شهروندان برداشته شود.
هرمزی افزود: دو ایستگاه مترو در صف افتتاح قرار دارند. واگنهای جدید نیز به زودی وارد خطوط میشوند تا مسیر برای ثبت یک رکورد جدید در عرصه تجهیز و توسعه حمل و نقل عمومی تهران باز شود.
