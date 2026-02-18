ایران، مقصد چندوجهی برای گردشگران سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در همایش بینالمللی گردشگری سلامت که امروز -۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۴- برگزار شد، با تشریح پیشرفتهای حوزه پزشکی کشور، از آمادگی ایران برای ارائه خدمات درمانی به بیماران خارجی و لزوم هماهنگی بینبخشی برای تحقق اهداف گردشگری سلامت خبر داد.
شهردار تهران با اشاره به وضعیت نظام سلامت پیش از انقلاب اسلامی اظهار داشت: پیش از انقلاب، به دلیل محدودیت ظرفیت آموزشی و تعداد اندک پزشکان متخصص، ناگزیر به بهرهگیری از پزشکان خارجی در مناطق مختلف کشور بودیم و همزمان، بسیاری از درمانهای اساسی شهروندان از طریق اعزام بیماران به خارج از کشور انجام میشد.
وی با تأکید بر دستاوردهای نظام سلامت پس از انقلاب اسلامی افزود: امروز به برکت انقلاب و همت والایی که برای حفظ استقلال کشور صورت گرفت، از ظرفیتهای فوقالعادهای در حوزه پزشکی برخورداریم. ایران در تولید علم پزشکی رتبه بالایی در جهان کسب کرده و سالانه هزاران نفر در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور آموزش میبینند. همچنین زمینه تخصصی بسیار گستردهای در عرصه پزشکی فراهم شده است.
زاکانی افزود: به عنوان کسی که در متن جامعه پزشکی فعالیت دارم، با تمام وجود از ظرفیت عظیم کشورمان برای خدمت به همنوعان عزیز از سایر کشورها سخن میگویم. حضور نمایندگان کشورهای مختلف در این همایش را ارج مینهیم و این تعامل را فرصتی مغتنم برای توسعه همکاریهای بهداشتی و درمانی میدانیم.
وی با بیان اینکه ایران علاوه بر پیشرفتهای پزشکی، نیازمند بهرهمندی از ظرفیتهای سایر کشورها نیز هست، بر ضرورت ایجاد ارتباط وثیق با ملتهای دیگر تأکید کرد.
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قابلیتهای متنوع کشور در جذب گردشگر سلامت تصریح کرد: ایران در کنار ظرفیت بالفعل پزشکی، از پیشینه تاریخی و تمدنی کهنی برخوردار است که میتواند مکمل جذابیتهای درمانی کشور باشد. آخرین مصوبه یونسکو، غنیترین آثار انسانی با قدمت ۶۳ هزار سال را در خرمآباد ایران تأیید کرده است. این گنجینههای تمدنی، همراه با جاذبههای گردشگری طبیعت و گردشگری زیارتی، امکان بهرهمندی چندوجهی میهمانان سلامت را فراهم میآورد.
تهران با ۱۱۸ بیمارستان و امکانات هتلینگ آماده استقبال از گردشگران سلامت
زاکانی با اشاره به زیرساختهای درمانی پایتخت گفت: تهران با دارا بودن ۱۱۸ بیمارستان، امکانات هتلینگ مناسب و مجموعههای خدماتی متنوع، آماده استقبال از گردشگران سلامت است.
عدم هماهنگی کافی بین بخشهای مرتبط؛ ابرچالش توسعه گردشگری سلامت
وی یکی از چالشهای اساسی توسعه گردشگری سلامت را عدم هماهنگی کافی بین بخشهای مرتبط دانست و افزود: برنامه هفتم پیشرفت کشور، هدفگذاری سالانه ۶ میلیارد دلار برای گردشگری سلامت را تعیین کرده است. این در حالی است که پیش از همهگیری کرونا، رقم تحقق یافته حدود یک و نیم میلیارد دلار بود و هماکنون از یک میلیارد دلار فراتر رفته است. این آمار نشاندهنده ظرفیت خالی قابل توجهی برای جهش در این حوزه مبتنی بر واقعیتهای کشور است.
رایزنی با وزرای بهداشت و گردشگری با هدف توسعه گردشگری سلامت
شهردار تهران از رایزنی با ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد و اظهار داشت: شهرداری تهران با رویکرد حمایت از بخش خصوصی و بهرهگیری از تمام ظرفیتهای دولتی و خصوصی، آماده تسهیل و گسترش هرچه سریعتر گردشگری سلامت است.
اعلام آمادگی شهرداری تهران برای توسعه گردشگری
وی با اشاره به نیازهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری سلامت بیان کرد: شهرداری تهران آمادگی مشارکت با بخش خصوصی و دولتی را برای شناساندن هرچه بهتر ظرفیتهای موجود، تسهیلگری و فراهمسازی زمینههای اساسی کشور دارد. رویکرد مدیریت شهری خدمت همهجانبه به میهمانان خارجی میباشد و این خدمت نعمتی بزرگی برای شهرداری تهران است .
رونمایی از پارک علم و فناوری؛ طی روزهای آتی
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود از اخذ مجوز راهاندازی «پارک علموفناوری» برای شهرداری تهران به عنوان اولین مدیریت شهری کشور خبر داد و افزود: این پارک در زمینی به مساحت ۲۵۰ هکتار هفته آینده رونمایی خواهد شد. در نتیجه این رونمایی شاهد پیوستگی میان ظرفیت مدیریت شهری با بخش خصوصی و دولتی با هدف ارائه خدمات به شهروندان خواهیم بود.
وی با اشاره به اهمیت اقتصاد درمان در کنار کیفیت خدمات تأکید کرد: امروز جامعه پزشکی ایران در مرزهای دانش حرکت میکند. چندی پیش در کنگره اروپا با ارائه مقالات برتر، جایگاه نخست جهان را کسب کردیم و این افتخار، سرمایهای ارزشمند در خدمت میهمانان عزیز خواهد بود.
زاکانی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به ایجاد همکاریهای مستحکم بینالمللی تصریح کرد: امیدواریم با همدلی و همکاری، شاهد تحقق اهداف کشورهای مستقل و بزرگ در مسیر اعتلای انسانی باشیم و بتوانیم بهترین خدمات را به یکدیگر ارائه دهیم.
