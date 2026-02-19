زاکانی: باید بستر مناسبی برای بازنمایی فرهنگ عظیم دفاع مقدس فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران با اشاره به اهمیت تبیین صحیح و هنرمندانه فرهنگ دفاع مقدس طی سخنانی اظهار داشت: دفاع مقدس یک گنج پنهان است که نیاز به کاوش، دقت و استخراج محتوا دارد؛ لذا این محتوا را باید متناسب با ذائقه مخاطب فرآوری کرده و به درستی آن را به جامعه منتقل کرد.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه باید بستر مناسبی برای بازنمایی فرهنگ عظیم دفاع مقدس فراهم شود، گفت: بحمدالله مجموعه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از چنین ظرفیتی برای تبیین رشادت‌ها و حماسه‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس را ایجاد کرده است. ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف فراهم شده که می‌تواند آثار و برکات آن به‌خوبی دیده شود.

زاکانی در ادامه با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و فتنه‌ آمریکایی‌-صهیونی دی‌ماه بر اهمیت نمادسازی و به‌روزرسانی نمایشگاه‌ها و بخش‌های مختلف موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: امیدواریم با اتکاء به ظرفیت‌های بی‌نظیری که در این موزه وجود دارد، توشه‌ای برای حرکت آینده انقلاب اسلامی فراهم شود و نسل جوان بتواند با الهام از مفاهیم دفاع مقدس، مسیر پیش‌رو را با انگیزه و آگاهی بیشتری طی کند.

شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: اقداماتی که تاکنون در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس انجام شده، قابل تقدیر است، اما باید با همت مضاعف و تلاش بیشتر، جهشی جدی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های موزه ملی دفاع مقدس رقم بخورد.