۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

اشتغال هزار کارگر ایرانی در طرح جایگزینی اتباع در بخش پسماند

معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران از اجرای طرح جایگزینی تدریجی کارگران ایرانی به‌جای اتباع در حوزه جمع‌آوری پسماند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری تهران، مرتضی دشتی معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران، در جلسه کمیسیون ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان که با محوریت بررسی و تصمیم‌گیری درباره وضعیت اتباع غیرمجاز در بخش کن برگزار شد، از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های جمع‌آوری و طرد اتباع غیرمجاز خبر داد و گفت: اجرای این طرح‌ها از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) برنامه‌ریزی شده و با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به اجرا درخواهد آمد.

وی با اشاره به ارائه گزارش عملکرد اعضای کمیسیون طی ۱۱ ماه سال جاری افزود: مقرر شد دستگاه‌های عضو، برنامه‌ها، طرح‌ها و پیشنهادهای راهبردی خود برای ساماندهی اتباع در سال آینده را به کمیسیون ارائه کنند.

معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران در ادامه به گزارش ارائه‌شده از سوی شهرداری تهران درباره ساماندهی اتباع شاغل در حوزه جمع‌آوری پسماند اشاره کرد و با تقدیر از عملکرد مناسب و اقدامات مؤثر این مجموعه در مدیریت این بخش گفت: بر اساس این گزارش، کارگران اتباع فعال در این حوزه به‌صورت موقت ساماندهی شده‌اند، اما در آینده نیروی کار ایرانی به‌تدریج و به‌طور کامل جایگزین آنان خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون هزار نفر از کارگران ایرانی در قالب این طرح جایگزینی جذب و مشغول به کار شده‌اند و روند اجرای برنامه همچنان ادامه دارد.

کد خبر 6753587
محدثه رمضانعلی

