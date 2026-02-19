اشتغال هزار کارگر ایرانی در طرح جایگزینی اتباع در بخش پسماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری تهران، مرتضی دشتی معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران، در جلسه کمیسیون ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان که با محوریت بررسی و تصمیمگیری درباره وضعیت اتباع غیرمجاز در بخش کن برگزار شد، از برنامهریزی برای اجرای طرحهای جمعآوری و طرد اتباع غیرمجاز خبر داد و گفت: اجرای این طرحها از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) برنامهریزی شده و با همکاری سایر دستگاههای ذیربط به اجرا درخواهد آمد.
وی با اشاره به ارائه گزارش عملکرد اعضای کمیسیون طی ۱۱ ماه سال جاری افزود: مقرر شد دستگاههای عضو، برنامهها، طرحها و پیشنهادهای راهبردی خود برای ساماندهی اتباع در سال آینده را به کمیسیون ارائه کنند.
معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران در ادامه به گزارش ارائهشده از سوی شهرداری تهران درباره ساماندهی اتباع شاغل در حوزه جمعآوری پسماند اشاره کرد و با تقدیر از عملکرد مناسب و اقدامات مؤثر این مجموعه در مدیریت این بخش گفت: بر اساس این گزارش، کارگران اتباع فعال در این حوزه بهصورت موقت ساماندهی شدهاند، اما در آینده نیروی کار ایرانی بهتدریج و بهطور کامل جایگزین آنان خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون هزار نفر از کارگران ایرانی در قالب این طرح جایگزینی جذب و مشغول به کار شدهاند و روند اجرای برنامه همچنان ادامه دارد.
