تاکید بخشدار ارم بر ارتقای کیفیت نان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری عصر چهارشنبه در نشست شورای آرد و نان بخش ارم با اشاره به جایگاه نان در سفره مردم، بر لزوم همکاری همه جانبه نهادهای نظارتی و صنفی برای بهبود کیفیت این محصول اساسی تأکید کرد.

بخشدار ارم گفت: سلامت مردم خط قرمز ماست و انتظار می‌رود نانوایان با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی، نانی با کیفیت و مطلوب در اختیار شهروندان قرار دهند.

در ادامه نشست مصدقی مسئول شورای آرد و نان فرمانداری دشتستان به تشریع سیاست‌های جدید توزیع آرد و لزوم نظارت بر نحوه پخت پرداخت.

همچنین رضایی مسئول اتحادیه نانوایان بر آمادگی این اتحادیه برای رفع مشکلات صنفی نانوایان و ارتقای سطح کیفی پخت تأکید کرد.

مسئولان بهداشت حاضر در نشست نیز ضمن ارائه گزارش از بازدیدهای اخیر، تذکرات لازم را در خصوص رعایت بهداشت فردی، محیط کار و ابزارآلات پخت به نانوایان ارائه دادند.

در نشست شورای آرد و نان بخش ارم که با هدف بررسی مسائل و مشکلات این حوزه و با محوریت ارتقای کیفیت نان، برگزار شد شرکت‌کنندگان به بررسی چالش‌های پیش روی تولید و توزیع نان پرداختند و در پایان مقرر شد نظارت‌های دوره‌ای بر نانوایی‌های سطح بخش تشدید شده و کارگاه‌های آموزشی لازم برای نانوایان برگزار شود.