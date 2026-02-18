تاکید بخشدار ارم بر ارتقای کیفیت نان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری عصر چهارشنبه در نشست شورای آرد و نان بخش ارم با اشاره به جایگاه نان در سفره مردم، بر لزوم همکاری همه جانبه نهادهای نظارتی و صنفی برای بهبود کیفیت این محصول اساسی تأکید کرد.
بخشدار ارم گفت: سلامت مردم خط قرمز ماست و انتظار میرود نانوایان با رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی، نانی با کیفیت و مطلوب در اختیار شهروندان قرار دهند.
در ادامه نشست مصدقی مسئول شورای آرد و نان فرمانداری دشتستان به تشریع سیاستهای جدید توزیع آرد و لزوم نظارت بر نحوه پخت پرداخت.
همچنین رضایی مسئول اتحادیه نانوایان بر آمادگی این اتحادیه برای رفع مشکلات صنفی نانوایان و ارتقای سطح کیفی پخت تأکید کرد.
مسئولان بهداشت حاضر در نشست نیز ضمن ارائه گزارش از بازدیدهای اخیر، تذکرات لازم را در خصوص رعایت بهداشت فردی، محیط کار و ابزارآلات پخت به نانوایان ارائه دادند.
در نشست شورای آرد و نان بخش ارم که با هدف بررسی مسائل و مشکلات این حوزه و با محوریت ارتقای کیفیت نان، برگزار شد شرکتکنندگان به بررسی چالشهای پیش روی تولید و توزیع نان پرداختند و در پایان مقرر شد نظارتهای دورهای بر نانواییهای سطح بخش تشدید شده و کارگاههای آموزشی لازم برای نانوایان برگزار شود.
نظر شما