پایان‌ کار کاروان ایران در المپیک‌ زمستانی/کسب رتبه ۵۳ برای ساوه شمشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکی ‌ورزش های زمستانی ، صدف ساوه شمشکی آخرین نماینده کاروان اسکی کشورمان در المپیک زمستانی ۲۰۲۶ امروز در رشته مارپیچ کوچک به رقابت با حریفان خود ‌پرداخت.

وی موفق شد هر دو دور مسابقه را با موفقیت به پایان برساند و در پایان دومانش با ثبت زمان ۲:۱۸.۵۹ در رتبه ۵۳ قرار گرفت تا پرونده حضور کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها بسته شود. کاروان اسکی ایران با چهار نماینده در این دوره از بازی ها شرکت کرده بود.

همچنین یوهان الیاش رئیس فدراسیون جهانی اسکی در حاشیه رقابت‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۶ میلانوکورتینا با بهرام ساوه‌شمشکی‌ رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، الیاش با اشاره به اهمیت توسعه ورزش‌های زمستانی در کشورهای مختلف، از حضور مستمر و روبه‌رشد ورزشکاران ایرانی در میادین بین‌المللی به‌ویژه در بازیهای المپیک زمستانی تقدیر کرد و نقش بانوان ایرانی را در این مسیر قابل توجه دانست.

رئیس فدراسیون جهانی اسکی همچنین به‌صورت جداگانه با صدف ساوه‌شمشکی، نماینده اسکی آلپاین بانوان ایران گفت‌وگو کرد و ضمن قدردانی از حضور، تلاش و پشتکار این ورزشکار، حضور بانوان ایرانی در بالاترین سطح رقابت‌ها (المپیک زمستانی) را نشانه‌ای مثبت از پیشرفت و ظرفیت بالای ورزش اسکی ایران برشمرد.

الیاش تأکید کرد که فدراسیون جهانی اسکی از برنامه‌ها و اقدامات توسعه‌ای فدراسیون اسکی ایران، به‌ویژه در حوزه بانوان و ورزشکاران جوان حمایت می‌کند و حضور ورزشکاران ایرانی در المپیک زمستانی را گامی ارزشمند در مسیر رشد و بین‌المللی شدن ورزش‌های زمستانی کشورمان دانست.