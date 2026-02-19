تولید سالانه ۷۰ هزار کیلووات برق خورشیدی در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، داراب بیرنوندی اظهار کرد: با نصب تجهیزات تولید برق خورشیدی در ششمین ساختمان اداری این شرکت، ظرفیت تولید سالانه برق پاک به ۷۰ هزار کیلووات رسیده است.

وی افزود: پیش از این ساختمان‌های اداری امور آبفای آبیک، آبفای البرز و ساختمان شماره ۳ ستاد به نیروگاه خورشیدی مجهز شده بودند و در ماه جاری نیز ساختمان‌های ستادی، ساختمان شماره ۲ ستاد و ساختمان امور آبفای شهرستان قزوین با نصب مجموعاً ۲۲ کیلووات پنل خورشیدی به جمع ساختمان‌های دارای انرژی پاک پیوستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین تصریح کرد: برق تولیدی این نیروگاه‌های خورشیدی به‌صورت مستقیم در همان ساختمان‌ها مصرف می‌شود که این اقدام علاوه بر کمک به حفظ محیط زیست، موجب کاهش قابل توجه هزینه‌های برق مصرفی و افزایش پایداری شبکه برق خواهد شد.

بیرنوندی با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این حوزه بیان کرد: برای احداث شش نیروگاه خورشیدی در ساختمان‌های اداری این شرکت، در مجموع ۲۸ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای مقابله با قطعی‌های احتمالی برق در سال آینده خبر داد و گفت: در دستور کار شرکت، تأمین ۱۰۰ درصد برق مورد نیاز برخی ساختمان‌های اداری از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر قرار دارد تا حتی در زمان قطعی برق نیز خدمات‌رسانی به شهروندان بدون وقفه ادامه یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در پایان تأکید کرد: روند توسعه انرژی‌های پاک در ساختمان‌های اداری این شرکت ادامه خواهد داشت و تا پیش از آغاز فصل گرم سال، ساختمان‌های بیشتری به نیروگاه خورشیدی مجهز می‌شوند. همچنین هدف‌گذاری سال آینده، تأمین بیش از ۵۰ درصد انرژی مصرفی کل ساختمان‌های اداری شرکت از طریق انرژی خورشیدی است.