صدور ۱۴۶ مگاوات مجوز خورشیدی و بررسی نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی در گناباد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زارعی صبح پنجشنبه در نشستی با مسئولان شهرستان گناباد با اشاره به وضعیت نامطلوب حوزه صنعت و کشاورزی در بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، بر لزوم عزم جدی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها تأکید کرد.

فرماندار گناباد در ادامه به وضعیت حوزه صنعت اشاره کرد و با بیان اینکه در این بخش وضعیت مطلوبی نداریم، گفت: با وجود ظرفیت‌های مناسب و نهادهایی مانند بنیاد برکت که برای حمایت پای کار هستند، جای این سوال وجود دارد که چرا مالکان واحدهای صنعتی برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های خورشیدی اقناع نمی‌شوند؟

وی تأکید کرد برای رفع این مشکل باید با کمک خانه صنعت و معدن، جلسات توجیهی و مشاوره‌های لازم برای ترغیب سرمایه‌گذاران بخش صنعت برگزار شود.

زارعی با استناد به آمار ارائه‌شده در جلسه به وضعیت صدور مجوزها پرداخت و اظهار کرد: در شهرستان تاکنون ۱۴۶ مگاوات مجوز نیروگاه خورشیدی صادر شده است که این رقم در مقایسه با پتانسیل منطقه عددی جزئی محسوب می‌شود و از این میزان، ۱۰۰ مگاوات آن مربوط به یک سرمایه‌گذاری است.

فرماندار گناباد در ادامه از پیگیری یک پروژه بزرگ دیگر خبر داد و افزود: در خصوص صدور مجوز یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی نیز اقدامات اولیه انجام شده و این طرح هم‌اکنون در دست بررسی کارشناسی است.

وی با اشاره به پتانسیل بالای بخش کشاورزی و دامداری‌های بزرگ شهرستان برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی بر ضرورت اقدام فوری در این حوزه‌ها تأکید کرد و گفت: باید برنامه‌ریزی کنیم که در حوزه دامداری‌های بزرگ و واحدهای کشاورزی، احداث نیروگاه‌ها در اولویت فوری قرار گیرد تا هم از پایداری شبکه برق در فصل گرما اطمینان حاصل کنیم و هم برای کشاورزان ایجاد درآمد پایدار شود.

زارعی به عملکرد مطلوب نهادهای حمایتی اشاره کرد و گفت: در حوزه نصب نیروگاه‌های خورشیدی ویژه مددجویان، کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گناباد عملکرد درخشانی داشته و موفق شده است جزو سه شهرستان برتر استان در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و احداث نیروگاه خورشیدی برای مددجویان قرار گیرد که این موفقیت نویدبخش گام‌های مثبت در جهت محرومیت‌زدایی و تولید پراکنده انرژی در مناطق کمتربرخوردار است.